politica

BANANA CUORE D'ORO - MEJO DI BABBO NATALE SOLO BERLUSCONI - STORICI E MUNIFICI I SUOI DONI: A 180 DEPUTATI AZZURRI REGALO'  UN TAPIS ROULANT MARCA TECHNOGYM, TUTTO COMPUTERIZZATO, VALORE 3.957 EURO, "LO STESSO DELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO" - E POI AUTO, CASE, PIPE, ANELLI, ORECCHINI E I 15 OROLOGI RIFILATI A TONY BLAIR (UNO DEI QUALI MESSO ALL'ASTA SU EBAY DALLA MOGLIE DELL'EX PREMIER, CHERIE, PER 98 STERLINE) - CON QUESTA GENEROSITA', IL CAV PUO' RICOPRIRE DI MERAVIGLIE I GRANDI ELETTORI CHE VOTERANNO PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA…

"L'ESITO DEL VOTO AL QUIRINALE DIRÀ CHI HA VINTO E CHI HA PERSO TRA DI MAIO E CONTE" - MASSIMO FRANCO: "I DUE SONO AGLI ANTIPODI NEL RAPPORTO CON DRAGHI. FIN DALL'INIZIO, CONTE E I SUOI SEGUACI LO HANNO ATTACCATO QUASI AVESSE "USURPATO" PALAZZO CHIGI. DI MAIO, AL CONTRARIO, NON NASCONDE IL SUO APPREZZAMENTO PER DRAGHI, ULTIMAMENTE RICAMBIATO: SE NON ALTRO PERCHÉ È IL MINISTRO DEGLI ESTERI DEL SUO GOVERNO, MA FORSE ANCHE PERCHÉ CAPISCE CHE POTREBBE RIVELARSI UN ANTIDOTO ALLE URNE ANTICIPATE"