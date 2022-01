COME TI SPALMO IL CARO ENERGIA - PER ATTENUARE LA STANGATA IN BOLLETTA, IL GOVERNO HA PREVISTO UN FONDO DI UN MILIARDO CHE CONSENTE LA DILUIZIONE DEI PAGAMENTI DOVUTI AI RIALZI DEI PREZZI DI ELETTRICITÀ (+55%) E METANO (+42%) PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO - GLI UTENTI POSSONO ANCHE PROVARE A CERCARE OFFERTE PIÙ CONVENIENTI SUL MERCATO LIBERO, MA IN QUESTO MOMENTO SARÀ DIFFICILE RIUSCIRE A TAGLIARE I COSTI…