FLASH - JENA PER “LA STAMPA”: “VISTO IL LIVELLO DEI PARTITI IN CAMPO, AVREMO UN PRESIDENTE SUB PARTES…”-
FLASH - JENA PER “LA STAMPA”: “VISTO IL LIVELLO DEI PARTITI IN CAMPO, AVREMO UN PRESIDENTE SUB PARTES…”-
COME TI SPALMO IL CARO ENERGIA - PER ATTENUARE LA STANGATA IN BOLLETTA, IL GOVERNO HA PREVISTO UN FONDO DI UN MILIARDO CHE CONSENTE LA DILUIZIONE DEI PAGAMENTI DOVUTI AI RIALZI DEI PREZZI DI ELETTRICITÀ (+55%) E METANO (+42%) PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO - GLI UTENTI POSSONO ANCHE PROVARE A CERCARE OFFERTE PIÙ CONVENIENTI SUL MERCATO LIBERO, MA IN QUESTO MOMENTO SARÀ DIFFICILE RIUSCIRE A TAGLIARE I COSTI…
BANANA CUORE D'ORO - MEJO DI BABBO NATALE SOLO BERLUSCONI - STORICI E MUNIFICI I SUOI DONI: A 180 DEPUTATI AZZURRI REGALO' UN TAPIS ROULANT MARCA TECHNOGYM, TUTTO COMPUTERIZZATO, VALORE 3.957 EURO, "LO STESSO DELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO" - E POI AUTO, CASE, PIPE, ANELLI, ORECCHINI E I 15 OROLOGI RIFILATI A TONY BLAIR (UNO DEI QUALI MESSO ALL'ASTA SU EBAY DALLA MOGLIE DELL'EX PREMIER, CHERIE, PER 98 STERLINE) - CON QUESTA GENEROSITA', IL CAV PUO' RICOPRIRE DI MERAVIGLIE I GRANDI ELETTORI CHE VOTERANNO PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA…
MATTARELLA PRENDA APPUNTI - IN GERMANIA È SEMPRE PIÙ PROBABILE UN SECONDO MANDATO DI FRANK-WALTER STEINMEIER COME PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. LA NOTIZIA DI OGGI È CHE APPOGGIANO UNA SUA RICANDIDATURA ANCHE I VERTICI DELLA CDU-CSU, IL (FU) PARTITO DELLA MERKEL, ORA ALL’OPPOSIZIONE: "IN TEMPI DI DIVISIONI SERVE LA SUA VOCE AUTOREVOLE" - SOCIALDEMOCRATICI, LIBERALI E VERDI, CIOÈ LA MAGGIORANZA DI GOVERNO, GIÀ AVEVANO ESPRESSO IL LORO SOSTEGNO…
"L'ESITO DEL VOTO AL QUIRINALE DIRÀ CHI HA VINTO E CHI HA PERSO TRA DI MAIO E CONTE" - MASSIMO FRANCO: "I DUE SONO AGLI ANTIPODI NEL RAPPORTO CON DRAGHI. FIN DALL'INIZIO, CONTE E I SUOI SEGUACI LO HANNO ATTACCATO QUASI AVESSE "USURPATO" PALAZZO CHIGI. DI MAIO, AL CONTRARIO, NON NASCONDE IL SUO APPREZZAMENTO PER DRAGHI, ULTIMAMENTE RICAMBIATO: SE NON ALTRO PERCHÉ È IL MINISTRO DEGLI ESTERI DEL SUO GOVERNO, MA FORSE ANCHE PERCHÉ CAPISCE CHE POTREBBE RIVELARSI UN ANTIDOTO ALLE URNE ANTICIPATE"
ARIDATECE TRUMPONE! - JOE BIDEN HA CHIUSO IL 2021 AL MINIMO DEI CONSENSI DA QUANDO È PRESIDENTE: SECONDO UN SONDAGGIO DI “CNBC” IL 56% DEGLI AMERICANI DISAPPROVA IL SUO OPERATO, IN PARTICOLARE PER COME HA GESTITO LA SITUAZIONE ECONOMICA - UNO SCHIAFFONE IN VISTA DELLE ELEZIONI DI MIDTERM DI NOVEMBRE