FLASH! LA JENA: "FINALMENTE UN IMPORTANTE GESTO DI BIDEN PER LA PACE: NON ANDRÀ A KIEV"-
FLASH! LA JENA: "FINALMENTE UN IMPORTANTE GESTO DI BIDEN PER LA PACE: NON ANDRÀ A KIEV"-
“NATO” PER LA POLTRONA DI SEGRETARIO – PERCHÉ IL PREMIER HA INDOSSATO LA MIMETICA E SI È LANCIATO IN FRASI BELLICOSE E POCO CONSONE AI NOSTRI INTERESSI NAZIONALI? BELPIETRO: “STANCO DI RESTARE A PALAZZO CHIGI, DRAGHI NON VEDE L'ORA DI FUGGIRE E DI PRENDERE IL POSTO DI STOLTENBERG, SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO. IL SUO MANDATO È SCADUTO E NON È ANCORA STATO SOSTITUITO SOLTANTO A CAUSA DELLA GUERRA IN UCRAINA. IL SEGRETARIO DELLA NATO È DI REGOLA UN EX PREMIER E DA TEMPO SI DICE CHE IL PROSSIMO DOVREBBE ESSERE UN ITALIANO…” – DAGOREPORT
MA CON LO STOP AL GAS RUSSO E IL NO AL CARBONE, QUAL È LA SOLUZIONE? – L’IMMINENTE BLOCCO DELL’IMPORTAZIONE DI METANO RUSSO, METTE CINGOLANI SULLA GRATICOLA: LUI CONTINUA A DIRE NO ALLA RIATTIVAZIONE DELLE CENTRALI A CARBONE E FERMA IL RIGASSIFICATORE IN SICILIA MA, CHIACCHIERE E RETORICA A PARTE, ACCENDIAMO LA LEGNA IL PROSSIMO AUTUNNO – SORGI: “L'AMBIENTE RISCHIA DI TRASFORMARSI PER IL PD E LA SINISTRA E I 5 STELLE CIÒ CHE IL FISCO È STATO PER IL CENTRODESTRA…”
VITO NELLA PIAGA – IL CASO DELL’ESPULSIONE DI “PETROV” PETROCELLI È L’ENNESIMA OCCASIONE PER METTERE IN DISCUSSIONE LA LEADERSHIP AZZOPPATA DI CONTE: I MALPANCISTI PIÙ AGGUERRITI SONO UNA DECINA, MA SOPRATTUTTO AL SENATO IL GRUPPO È COMPOSTO DA CANI SCIOLTI CHE NON SI IDENTIFICANO IN ALCUNA CORRENTE, NEMMENO IN QUELLA GUIDATA DA DI MAIO. “NON SI CACCIA NESSUNO PER LE PROPRIE IDEE” TUONANO I GRILLINI INCAZZATI SCOMPIGLIANDO IL CIUFFO CATRAMATO DI “GIUSEPPI” CHE SI GIUSTIFICA PARLANDO DI ATTO OBBLIGATORIO – IL DELIRIO DEI M5S A CARPI: “ MUSSOLINI RIMANGA CITTADINO ONORARIO”