FLASH-JENA: "FRANCAMENTE NON SI CAPISCE CHE IMPEGNI ABBIA PRESO MATTARELLA PER I PROSSIMI 7 ANNI"

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Jena per la STampa

 

LA CANDIDATA DONNA DEL MOVIMENTO 5 STELLE - MEME LA CANDIDATA DONNA DEL MOVIMENTO 5 STELLE - MEME

Francamente non si capisce che impegni abbia preso Mattarella per i prossimi sette anni. 

discorso di fine anno sergio mattarella 2021 5 discorso di fine anno sergio mattarella 2021 5 ugo zampetti sergio mattarella ugo zampetti sergio mattarella

 

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politica

“TRUMP HA CREATO UNA RETE DI MENZOGNE, SUA LA RESPONSABILITÀ DELL’ASSALTO A CAPITOL HILL” – BIDEN HA PARLATO AL CONGRESSO UN ANNO DOPO L’INSURREZIONE DEL 6 GENNAIO 2021, ACCUSANDO DIRETTAMENTE L’ALLORA PRESIDENTE DONALD TRUMP: “RIMASE A GUARDARE MENTRE AVVENIVANO FATTI INAUDITI. SIAMO IN UNA BATTAGLIA TRA DEMOCRAZIA E AUTOCRAZIA: NON L’HO VOLUTA IO, MA NON MI TIRERÒ INDIETRO” – LA REPLICA DI TRUMPONE: “QUELLO DI BIDEN È STATO UN 'TEATRINO POLITICO' PER "MASCHERARE I SUOI FALLIMENTI” - VIDEO

DAGONOTA - IERI, IN CONSIGLIO DEI MINISTRI, UN ALTRO PEZZO DI DRAGHI SI È SBRICIOLATO. VEDERE IL CELEBRATO SUPERMARIO, FARSI STRATTONARE SULLE MISURE ANTI-COVID, COSTRETTO QUINDI A UNA FATICOSA E PENOSA MEDIAZIONE, HA DIMOSTRATO CHE L’EX GOVERNATORE DELLA BCE NON È ALL’ALTEZZA DI ESSERE UN LEADER: SE AVESSE AVUTO IL POLSO D’ACCIAIO DEL 2012, QUELLO DA “WHATEVER IT TAKES”, E METTEVA SUL TAVOLO LE DIMISSIONI, LE SUE MISURE ANTI-COVID SAREBBERO PASSATE. NON L’HA FATTO PERCHÉ NON VUOLE INIMICARSI NESSUNO PUR DI  OTTENERE I VOTI DI TUTTI PER TRASLOCARE AL QUIRINALE. MA ALLORA NON SEI UN LEADER CARISMATICO MA SOLO UN CAPO MEDIOCRE

RENZISSIMO: “HO SALVATO L’ITALIA! DOPO IL PAPEETE, HO MANDATO A CASA SALVINI, LO SCORSO ANNO CONTE’’. E POI SI CANDIDA PURE A PREMIER: ‘’SENZA DI NOI È PROPRIO IMPOSSIBILE FARE UN NUOVO GOVERNO’’ – ‘’D'ALEMA E I SUOI VENTILATORI CINESI MAL FUNZIONANTI, MA BEN PAGATI DA ARCURI’’ - MELONI HA BISOGNO DELLE ELEZIONI PERCHÉ HA INIZIATO IL CALO NEI SONDAGGI. LA CRISI DI CONTE È CONCLAMATA E DI MAIO ASPETTA SOLO LE AMMINISTRATIVE DI PRIMAVERA PER FARGLI LE SCARPE. LETTA, SE NON SI VOTA DEVE FARE IL CONGRESSO E VINCERE LE PRIMARIE, ESERCIZIO NEL QUALE NON HA GRANDE ESPERIENZA...”