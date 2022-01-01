Jena per la STampa
LA CANDIDATA DONNA DEL MOVIMENTO 5 STELLE - MEME
discorso di fine anno sergio mattarella 2021 5 ugo zampetti sergio mattarella
FLASH-JENA: "FRANCAMENTE NON SI CAPISCE CHE IMPEGNI ABBIA PRESO MATTARELLA PER I PROSSIMI 7 ANNI"-
Jena per la STampa
LA CANDIDATA DONNA DEL MOVIMENTO 5 STELLE - MEME
discorso di fine anno sergio mattarella 2021 5 ugo zampetti sergio mattarella
“TRUMP HA CREATO UNA RETE DI MENZOGNE, SUA LA RESPONSABILITÀ DELL’ASSALTO A CAPITOL HILL” – BIDEN HA PARLATO AL CONGRESSO UN ANNO DOPO L’INSURREZIONE DEL 6 GENNAIO 2021, ACCUSANDO DIRETTAMENTE L’ALLORA PRESIDENTE DONALD TRUMP: “RIMASE A GUARDARE MENTRE AVVENIVANO FATTI INAUDITI. SIAMO IN UNA BATTAGLIA TRA DEMOCRAZIA E AUTOCRAZIA: NON L’HO VOLUTA IO, MA NON MI TIRERÒ INDIETRO” – LA REPLICA DI TRUMPONE: “QUELLO DI BIDEN È STATO UN 'TEATRINO POLITICO' PER "MASCHERARE I SUOI FALLIMENTI” - VIDEO
“REPUBBLICA” CONTRO LE AMBIZIONI SBAGLIATE DI MARIOPIO - FOLLI: “DRAGHI È ANCORA A PALAZZO CHIGI, MA UNA PARTE DELLA MAGGIORANZA SI SENTE GIÀ AFFRANCATA DAI VINCOLI. PER CUI, SE L'UNITÀ NAZIONALE DEVE DURARE FINO AL '23, C'È BISOGNO DI UN NUOVO PATTO SULLE COSE CONCRETE DA FARE. MA SOLO DRAGHI PUÒ MEDIARLO FINO A INDURRE I PARTITI A SOTTOSCRIVERLO. PER FARLO, EGLI DOVREBBE RINUNCIARE ALL'IDEA DEL QUIRINALE E IMPEGNARSI A FONDO NELLA GUIDA DEL GOVERNO’’
UNA BUONA NOTIZIA PER GLI AUTOMOBILISTI - SE MANCA LA FOTO LA MULTA FATTA CON L’AUTOVELOX SI PUÒ ANNULLARE – CON IL DISPOSITIVO AUTOMATICO CHI HA EMESSO LA SANZIONE DEVE PRODURRE IN GIUDIZIO L’IMMAGINE DELL’INFRAZIONE - GLI ESPERTI RICORDANO CHE SIA UN «DIRITTO DELL'AUTOMOBILISTA». LA POSSIBILITÀ DI ESAMINARE LA FOTO-PROVA…
DAGONOTA - IERI, IN CONSIGLIO DEI MINISTRI, UN ALTRO PEZZO DI DRAGHI SI È SBRICIOLATO. VEDERE IL CELEBRATO SUPERMARIO, FARSI STRATTONARE SULLE MISURE ANTI-COVID, COSTRETTO QUINDI A UNA FATICOSA E PENOSA MEDIAZIONE, HA DIMOSTRATO CHE L’EX GOVERNATORE DELLA BCE NON È ALL’ALTEZZA DI ESSERE UN LEADER: SE AVESSE AVUTO IL POLSO D’ACCIAIO DEL 2012, QUELLO DA “WHATEVER IT TAKES”, E METTEVA SUL TAVOLO LE DIMISSIONI, LE SUE MISURE ANTI-COVID SAREBBERO PASSATE. NON L’HA FATTO PERCHÉ NON VUOLE INIMICARSI NESSUNO PUR DI OTTENERE I VOTI DI TUTTI PER TRASLOCARE AL QUIRINALE. MA ALLORA NON SEI UN LEADER CARISMATICO MA SOLO UN CAPO MEDIOCRE
RENZISSIMO: “HO SALVATO L’ITALIA! DOPO IL PAPEETE, HO MANDATO A CASA SALVINI, LO SCORSO ANNO CONTE’’. E POI SI CANDIDA PURE A PREMIER: ‘’SENZA DI NOI È PROPRIO IMPOSSIBILE FARE UN NUOVO GOVERNO’’ – ‘’D'ALEMA E I SUOI VENTILATORI CINESI MAL FUNZIONANTI, MA BEN PAGATI DA ARCURI’’ - MELONI HA BISOGNO DELLE ELEZIONI PERCHÉ HA INIZIATO IL CALO NEI SONDAGGI. LA CRISI DI CONTE È CONCLAMATA E DI MAIO ASPETTA SOLO LE AMMINISTRATIVE DI PRIMAVERA PER FARGLI LE SCARPE. LETTA, SE NON SI VOTA DEVE FARE IL CONGRESSO E VINCERE LE PRIMARIE, ESERCIZIO NEL QUALE NON HA GRANDE ESPERIENZA...”