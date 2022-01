FLASH-JENA: "FRANCAMENTE NON SI CAPISCE CHE IMPEGNI ABBIA PRESO MATTARELLA PER I PROSSIMI 7 ANNI"

DAGONOTA - IERI, IN CONSIGLIO DEI MINISTRI, UN ALTRO PEZZO DI DRAGHI SI È SBRICIOLATO. VEDERE IL CELEBRATO SUPERMARIO, FARSI STRATTONARE SULLE MISURE ANTI-COVID, COSTRETTO QUINDI A UNA FATICOSA E PENOSA MEDIAZIONE, HA DIMOSTRATO CHE L’EX GOVERNATORE DELLA BCE NON È ALL’ALTEZZA DI ESSERE UN LEADER: SE AVESSE AVUTO IL POLSO D’ACCIAIO DEL 2012, QUELLO DA “WHATEVER IT TAKES”, E METTEVA SUL TAVOLO LE DIMISSIONI, LE SUE MISURE ANTI-COVID SAREBBERO PASSATE. NON L’HA FATTO PERCHÉ NON VUOLE INIMICARSI NESSUNO PUR DI OTTENERE I VOTI DI TUTTI PER TRASLOCARE AL QUIRINALE. MA ALLORA NON SEI UN LEADER CARISMATICO MA SOLO UN CAPO MEDIOCRE