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''IO HO VENDUTO SOLO LA MIA FIGA, TU HAI VENDUTO LA TUA FIGA E LA TUA ANIMA'' - STORMY DANIELS RISPONDE A MELANIA TRUMP. LA PORNOSTAR EBBE UNA RELAZIONE CLANDESTINA CON IL MILIARDARIO NEL 2006, QUANDO ERA DA POCO SPOSATO CON LA MODELLA SLOVENA, E I DUE AVEVANO APPENA AVUTO IL FIGLIO BARRON. LA FIRST LADY L'HA DEFINITA UNA ''PORNO MIGNOTTA'' MENTRE PARLAVA CON UN'AMICA CHE LA REGISTRAVA DI NASCOSTO. LA RISPOSTA: ''CARA MELANIA, MI PIACCIONO LE TUE NUOVE TETTE. PERCHÉ NON PUBBLICHI…''