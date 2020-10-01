FLASH - JENA PER "LA STAMPA": "I TRE FISICI CHE HANNO VINTO IL NOBEL HANNO SCOPERTO UN NUOVO BUCO NERO: VIVE IN ITALIA E SI CHIAMA DAVIDE CASALEGGIO..."-
FLASH - JENA PER "LA STAMPA": "I TRE FISICI CHE HANNO VINTO IL NOBEL HANNO SCOPERTO UN NUOVO BUCO NERO: VIVE IN ITALIA E SI CHIAMA DAVIDE CASALEGGIO..."-
L'INCHIESTA CONSIP ARRIVA A UN DUNQUE: RISCHIANO IL PROCESSO TIZIANO RENZI E VERDINI-BOCCHINO (CHE MERCOLEDI' SCORSO ERANO ATTOVAGLIATI A ROMA) - NEL FEBBRAIO SCORSO IL GIP GASPARE STURZO AVEVA PARZIALMENTE RESPINTO LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE AVANZATA DALLA PROCURA CHIEDENDO PER GLI INDAGATI UN SUPPLEMENTO DI INDAGINE SOLLECITANDO, CONTESTUALMENTE, L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI VERDINI
MASSIMO CACCIARI RIMETTE A POSTO ZINGARETTI: “DEVE FINIRLA CON QUESTE PUTTANATE SECONDO CUI SE CI FOSSE STATO MATTEO SALVINI A PALAZZO CHIGI CI SAREBBE STATA UN’ECATOMBE” - E POI METTE NEL MIRINO CONTE: “C’È BISOGNO DI UNO STATO DI EMERGENZA PER DIRE ALLA GENTE DI METTERE LA MASCHERINA? MA SCHERZIAMO? DA 30 ANNI A QUESTA PARTE OGNI VOLTA CHE VIVIAMO UN’EMERGENZA SI VERIFICA UN ACCENTRAMENTO DI POTERE”
''IO HO VENDUTO SOLO LA MIA FIGA, TU HAI VENDUTO LA TUA FIGA E LA TUA ANIMA'' - STORMY DANIELS RISPONDE A MELANIA TRUMP. LA PORNOSTAR EBBE UNA RELAZIONE CLANDESTINA CON IL MILIARDARIO NEL 2006, QUANDO ERA DA POCO SPOSATO CON LA MODELLA SLOVENA, E I DUE AVEVANO APPENA AVUTO IL FIGLIO BARRON. LA FIRST LADY L'HA DEFINITA UNA ''PORNO MIGNOTTA'' MENTRE PARLAVA CON UN'AMICA CHE LA REGISTRAVA DI NASCOSTO. LA RISPOSTA: ''CARA MELANIA, MI PIACCIONO LE TUE NUOVE TETTE. PERCHÉ NON PUBBLICHI…''
LA FORZA DI BIDEN È CHE NON PARLA, PERCHÉ QUANDO PARLA FA SOLO GAFFE (VIDEO) - ''LE DONNE BIANCHE SONO POTUTE RIMANERE CHIUSE IN CASA DURANTE LA PANDEMIA PERCHÉ C'ERANO DONNE NERE CHE RIEMPIVANO GLI SCAFFALI DEI SUPERMERCATI''. L'INTENTO ERA CELEBRARE IL LAVORO DELLE MINORANZE, MA OVVIAMENTE È USCITA MALISSIMO. MA I GIORNALI LIBERAL (IN USA O ITALIA) QUESTI SCIVOLONI FANNO FINTA DI NON VEDERLI