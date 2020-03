"L’ELEFANTINO" FERRARA SCHIACCIA SALVINI: “UN LEADER DA 4 SOLDI, UN PICCOLO CARATTERISTA DEL TEATRO DELLA MISERIA POLITICA. GESTISCE L’OPPOSIZIONE DA PRIMITIVO. NON HA LA MINIMA CREDIBILITÀ PER AFFRONTARE QUESTIONI PIÙ GRANDI E PIÙ DOLOROSE DI LUI E DELLE SUE MATTANE NEVROTICHE. È UN SOGGETTO PERICOLOSO PER LE ISTITUZIONI. SE FOSSE AL GOVERNO, SAREBBE CAPACE DI ISOLARE L’ITALIA IN UN PADIGLIONE SPECIALE, IN UN LAZZARETTO DI APPESTATI”