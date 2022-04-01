FLASH! - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA NOTIZIA CHE VLADIMIR PUTIN HA L'ABITUDINE DI IMMERGERSI IN UNA VASCA RIEMPITA CON IL SANGUE ESTRATTO DALLE CORNA DI CERVO CI RIVELA QUANTO SIA GRANDE LA DISTANZA TRA IL SUO E IL NOSTRO MODO DI VEDERE IL MONDO. PERCHÉ A LUI VIENE IN MENTE QUALCOSA DI SANO, DI PIACEVOLE E DI RINVIGORENTE, QUANDO SENTE PARLARE DI ‘BAGNO DI SANGUE’”

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