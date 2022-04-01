FLASH! - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA NOTIZIA CHE VLADIMIR PUTIN HA L'ABITUDINE DI IMMERGERSI IN UNA VASCA RIEMPITA CON IL SANGUE ESTRATTO DALLE CORNA DI CERVO CI RIVELA QUANTO SIA GRANDE LA DISTANZA TRA IL SUO E IL NOSTRO MODO DI VEDERE IL MONDO. PERCHÉ A LUI VIENE IN MENTE QUALCOSA DI SANO, DI PIACEVOLE E DI RINVIGORENTE, QUANDO SENTE PARLARE DI ‘BAGNO DI SANGUE’”-
ALDO GRASSO FA IL CONTROPELO A MICHELE SANTORO PER LA SUE INTEMERATE SULLA GUERRA IN UCRAINA A “PIAZZAPULITA”: “CHE TRISTEZZA SENTIRGLI DIRE CERTE FRASI SU PUTIN. SI COMMENTA DA SOLO, FORSE HA RAGIONE CHI SOSTIENE CHE LE SUE TRASMISSIONI SONO STATE LA MADRE DI TUTTI I POPULISMI. I FANATICI DELLA SOLLEVAZIONE, QUANDO PASSANO DI MODA, INTRISTISCONO COME FILOSOFI DELLA REPRESSIONE…” - VIDEO
CHE INCULARELLA: I BENI CONGELATI AI RUSSI LI PAGHIAMO NOI - ABBIAMO MESSO I SIGILLI ALLE MEGA VILLE E AI SUPER YACHT DEI RICCONI DI MOSCA, PERÒ INTANTO È LO STATO ITALIANO A DOVERLI CONSERVARE PER POI RESTITUIRLI IN PERFETTO STATO A FINE GUERRA - MANUTENZIONE, POLIZZE E PERSONALE: TUTTO A CARICO DEL DEMANIO, CHE STA PENSANDO DI AFFITTARLI PER COPRIRE LE SPESE - ORMEGGIATO A TRIESTE C'È UN VELIERO DA SOGNO CHE COSTA 100 MILA EURO AL GIORNO...