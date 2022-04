ALDO GRASSO FA IL CONTROPELO A MICHELE SANTORO PER LA SUE INTEMERATE SULLA GUERRA IN UCRAINA A “PIAZZAPULITA”: “CHE TRISTEZZA SENTIRGLI DIRE CERTE FRASI SU PUTIN. SI COMMENTA DA SOLO, FORSE HA RAGIONE CHI SOSTIENE CHE LE SUE TRASMISSIONI SONO STATE LA MADRE DI TUTTI I POPULISMI. I FANATICI DELLA SOLLEVAZIONE, QUANDO PASSANO DI MODA, INTRISTISCONO COME FILOSOFI DELLA REPRESSIONE…” - VIDEO