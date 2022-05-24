FLASH! - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “CON TRASPARENTE RIFERIMENTO ALLA CONTESTAZIONE DELLA LINEA FILO-RUSSA DELL'EX CAVALIERE DA PARTE DELLA MINISTRA MARIASTELLA GELMINI, MATTEO SALVINI HA DETTO CHE ‘PRIMA DI CRITICARE BERLUSCONI QUALCUNO DOVREBBE CONTARE FINO A CINQUE’. NELLA LEGA, INVECE, PRIMA DI CRITICARE SALVINI BISOGNA CONTARE FINO A 49…"-
GUERRA OGGI, AFFARI DOMANI - BORIS JOHNSON SI È GIÀ TUFFATO SULLA TORTA DELLA RICOSTRUZIONE UCRAINA - QUEL VOLPONE DI ZELENSKY VUOLE FAR DIVENTARE IL SUO PAESE IL PIÙ GRANDE PROGETTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO DEL CONTINENTE, PROPONENDO DI AFFIDARE UNA REGIONE A OGNI STATO EUROPEO PER LA RIPARTENZA POST GUERRA: GIRA VOCE CHE JOHNSON SI SIA GIÀ ACCAPARRATO IL PATROCINIO DELLA RICOSTRUZIONE DI KIEV - IN TUTTO IL BUSINESS VALE 500 MILIARDI E PUÒ RILANCIARE L'ECONOMIA EUROPEA...
NIENTE SESSO, SIAMO COMUNISTI – LUCIANA CASTELLINA RACCONTA IL SUO RAPPORTO CON ENRICO BERLINGUER NELLA "CHIESA" PCI: “VIVEVAMO TUTTI DENTRO LA GABBIA DEL RUOLO. A ME NON È VENUTO MAI IN MENTE DI PENSARE A LUI COME UOMO. E LUI NON MI GUARDAVA COME DONNA. FACEVA PARTE DELLA NOSTRA MILITANZA COMUNISTA: NON SOLO NON AVEVAMO RAPPORTI SENTIMENTALI, MA NON CI PENSAVAMO PROPRIO”
"NESSUNO PUÒ FERMARE LA RIUNIFICAZIONE DI TAIWAN" - ARRIVA LA PREVEDIBILE RISPOSTA DEI CINESI A JOE BIDEN, CHE IERI HA DETTO APERTAMENTE CHE GLI USA INTERVERRANNO SE PECHINO SI ANNETTE L'ISOLA: "CONSIGLIAMO ALL'AMERICA UNA FAMOSA VECCHIA CANZONE CINESE. CANTA: QUANDO ARRIVA UN AMICO, C'È DEL BUON VINO. SE ARRIVA LO SCIACALLO, C'È UN FUCILE PER SALUTARLO" - IL DITO SUL GRILLETTO DI "SLEEPY JOE" HA COLTO DI SORPRESA ANCHE I CONSIGLIERI PIÙ VICINI: SIAMO SICURI CHE GLI USA SONO PRONTI A MORIRE PER TAIPEI?