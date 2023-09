29 set 2023 17:28

FLASH! “PAURA? NO. QUERELA? SÌ” – MATTEO SALVINI DENUNCIA DI AVER RICEVUTO SU INSTAGRAM MINACCE DI MORTE DA PARTE DI ALCUNI UTENTI CHE GLI HANNO SCRITTO: “TANTO CASA TUA PRIMA O POI SALTA IN ARIA”, “MUORI MAFIOSO DEL CAZZO” – IL "CAPITONE" ANNUNCIA CHE PASSERA’ ALLE VIE LEGALI – CHISSÀ SE A SINISTRA ORA SI ALZERÀ UN CORO DI CONDANNE COME ACCADUTO IN PASSATO PER LE MINACCE AI VARI SCHLEIN, FIANO, SAVIANO...