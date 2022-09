SALVINI SEMBRA DISPOSTO A PERDERE PUR DI NON FAR VINCERE LA MELONI – STORIA DEL TORMENTATO E SPINOSO RAPPORTO TRA IL “CAPITONE” E LA “DRAGHETTA”. LUI PENSAVA DI AVERLA ANNIENTATA GIÀ NEL 2016, LEI HA RESISTITO. ORA LA GUARDA E VEDE SOLTANTO IL FALLIMENTO DELLA SUA OPA SULLA DESTRA – SALVATORE MERLO: “NON TUTTI SANNO CHE MELONI IN PRIVATO LO CHIAMA ‘IL SITUAZIONISTA’ E CHE ALL’INCIRCA CONSIDERA SALVINI UN PASTICCIONE ABBASTANZA INAFFIDABILE. MA NON LO DETESTA...”