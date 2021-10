“DI DONNA, ALPA E CONTE? ERANO UN SODALIZIO” – A CONFERMARE IL RAPPORTO CONSOLIDATO TRA GIUSEPPI E L’AVVOCATO D’AFFARI INDAGATO PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA AL TRAFFICO D'INFLUENZE ANCHE LA SCELTA DI BONAFEDE, EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA VICINO A CONTE, DI NOMINARE DE DONNA ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE PER L'ABILITAZIONE FORENSE...