FLASH! - MENTRE NEI SONDAGGI IL M5S TOCCA IL FONDO, IL 20/25 PER CENTO DEI PARLAMENTARI GRILLINI STA ADERENDO SOTTOBANCO AL DUO CASALEGGIO-DI BATTISTA. A QUESTO PUNTO, IL CONTE CASALINO STA PENSANDO SERIAMENTE DI FONDARE UN PARTITO...

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ALLARME ROSSO PER ENRICHETTO LETTA - UN SONDAGGIO RISERVATISSIMO BOCCIA LA LINEA DEL NEO SEGRETARIO DEL PD (DALLO IUS SOLI AL TWEET PRO FEDEZ) - INTANTO, IL CENTRODESTRA SEMBRA AVER TROVATO LA QUADRA. A UN CENNO POSITIVO DI GIORGIA MELONI, BERTOLASO A ROMA E ALBERTINI A MILANO ACCETTEREBBERO LA CANDIDATURA – NELLE RILEVAZIONI, BERTOLASO RISULTA VINCENTE SU ZINGARETTI, ALBERTINI SU SALA. IDEM DAMILANO SU LO RUSSO A TORINO. ECCO PERCHÉ ENRICHETTO HA QUALCHE BUON MOTIVO PER NON STARE SERENO