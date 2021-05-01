FLASH! - MENTRE NEI SONDAGGI IL M5S TOCCA IL FONDO, IL 20/25 PER CENTO DEI PARLAMENTARI GRILLINI STA ADERENDO SOTTOBANCO AL DUO CASALEGGIO-DI BATTISTA. A QUESTO PUNTO, IL CONTE CASALINO STA PENSANDO SERIAMENTE DI FONDARE UN PARTITO...-
FLASH! - MENTRE NEI SONDAGGI IL M5S TOCCA IL FONDO, IL 20/25 PER CENTO DEI PARLAMENTARI GRILLINI STA ADERENDO SOTTOBANCO AL DUO CASALEGGIO-DI BATTISTA. A QUESTO PUNTO, IL CONTE CASALINO STA PENSANDO SERIAMENTE DI FONDARE UN PARTITO...-
ALLARME ROSSO PER ENRICHETTO LETTA - UN SONDAGGIO RISERVATISSIMO BOCCIA LA LINEA DEL NEO SEGRETARIO DEL PD (DALLO IUS SOLI AL TWEET PRO FEDEZ) - INTANTO, IL CENTRODESTRA SEMBRA AVER TROVATO LA QUADRA. A UN CENNO POSITIVO DI GIORGIA MELONI, BERTOLASO A ROMA E ALBERTINI A MILANO ACCETTEREBBERO LA CANDIDATURA – NELLE RILEVAZIONI, BERTOLASO RISULTA VINCENTE SU ZINGARETTI, ALBERTINI SU SALA. IDEM DAMILANO SU LO RUSSO A TORINO. ECCO PERCHÉ ENRICHETTO HA QUALCHE BUON MOTIVO PER NON STARE SERENO
IL FASCINO DISCRETO DELL'ONORIFICENZA: DALLA PORTAVOCE DI DRAGHI PAOLA ANSUINI A ANDREA DELOGU, DA MYRTA MERLINO FINO AL “PORTACROCE” DI DI MAIO AUGUSTO RUBEI, UN TITOLO DI CAVALIERE NON SI NEGA A NESSUNO: TRA I TANTI PRESCELTI ANCHE LORENA BIANCHETTI, ANDREA CECCHERINI E… - L’ELENCO COMPLETO DI UFFICIALI (FIORELLO), COMMENDATORI E CAVALIERI DI GRAN CROCE...
SERVIVA UNA GRANDE IMPRESA PER DIVENTARE MENO POPOLARI DI RENZI, MA GRILLO CI È RIUSCITO - DOPO IL VIDEO-EMBOLO SUL PRESUNTO STUPRO DEL FIGLIO I SUOI CONSENSI SONO CROLLATI AL 6%, PEGGIO DI MATTEUCCIO, STABILE AL 10% DA QUANDO HA FATTO CADERE CONTE - FACCI: "PER MOLTI ELETTORI DEL M5S È UN'OPPORTUNITÀ O UNA SCUSA PER ASSOLVERE SE STESSI DOPO AVER SOSTENUTO IL NULLA DEL GRILLISMO PER ANNI"
A CHE GIOCO GIOCA SALVINI? – IL “CAPITONE” È IL PRIMO A SCHIERARSI APERTAMENTE CON LA CANDIDATURA DI DRAGHI AL QUIRINALE E SI ERGE A PRIMA “GROUPIE” DI SUPER-MARIO. IL MOTIVO? STA INIZIANDO IL POSIZIONAMENTO E SI RITAGLIA IL RUOLO DI PIÙ LEALE AZIONISTA DEL GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE, MA SOPRATTUTTO HA PAURA DI NON RIUSCIRE A VEDERE PALAZZO CHIGI MANCO COL BINOCOLO, SE CI RIMANE SUPER-MARIO. MEGLIO FARLO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA...
IL SOGNO INFRANTO DELL’EUROPA - SENTITE DRAGHI AL SOCIAL SUMMIT DI PORTO: “NELL'UE, UN GIOVANE SU SETTE NON È OCCUPATO, NÉ FREQUENTA UN CORSO DI ISTRUZIONE. DONNE E GIOVANI STANNO PAGANDO IL PREZZO PIÙ ALTO DELLA PANDEMIA" – “CON IL RECOVERY CAMBIEREMO IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA: 14 MILIARDI PER LE INFRASTRUTTURE AL SUD, 4,6 MILIARDI PER GLI ASILI. E INCENTIVI PER..." - IL CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA ( IL TOP NEL 2024) E LA CONTROL ROOM A PALAZZO CHIGI - VIDEO