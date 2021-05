IL SOGNO INFRANTO DELL’EUROPA - SENTITE DRAGHI AL SOCIAL SUMMIT DI PORTO: “NELL'UE, UN GIOVANE SU SETTE NON È OCCUPATO, NÉ FREQUENTA UN CORSO DI ISTRUZIONE. DONNE E GIOVANI STANNO PAGANDO IL PREZZO PIÙ ALTO DELLA PANDEMIA" – “CON IL RECOVERY CAMBIEREMO IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA: 14 MILIARDI PER LE INFRASTRUTTURE AL SUD, 4,6 MILIARDI PER GLI ASILI. E INCENTIVI PER..." - IL CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA ( IL TOP NEL 2024) E LA CONTROL ROOM A PALAZZO CHIGI - VIDEO