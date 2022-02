“RENZI È NATO COME ROTTAMATORE ED È DIVENTATO UNA VERSIONE MODERNA DI MASTELLA” - CARLO CALENDA ATTACCA L’EX AMICO MATTEUCCIO A “TAGADÀ” E USANDO IL CEPPALONICO CLEMENTE COME PARAMETRO NEGATIVO - IL SINDACO DI BENEVENTO LO RIMETTE A POSTO: “LUI È RIMASTO QUELLO CUI IO DAVO LE SEGNALAZIONI PER IL CIS DI NOLA. GREGARIO ERA ALLORA, GREGARIO È RIMASTO. TENTA SOLO COME IL BARONE DI MÜNCHHAUSEN DI TIRARSI PER I CAPELLI DANDO COSÌ LA SENSAZIONE DI VOLARE CON LA FANTASIA FINO AL PUNTO DI CONSIDERARSI UN LEADER. NON LO È MAI STATO E MAI LO SARÀ. INVIDIA CREPA” - VIDEO