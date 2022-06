FRATELLI D’ITALIA “VEDE” IL SORPASSO SULLA LEGA: RESA DEI CONTI IN VISTA TRA MELONI E SALVINI- AL CENTRODESTRA L’AQUILA, PALERMO E GENOVA (AL PD PADOVA, LODI E TARANTO, SFIDA TOMMASI-SBOARINA AL BALLOTTAGGIO A VERONA) - UN SORPASSO DELLA MELONI SULLA LEGA DI SALVINI POTREBBE PREGIUDICARE IL RUOLO DEL "CAPITONE" SIA NELLA COALIZIONE CHE ALL’INTERNO DEL CARROCCIO (DOVE GIORGETTI E I GOVERNISTI SI PREPARANO A CUCINARLO A DOVERE) - LA LEGA AVREBBE L’OBBLIGO DI CAMBIARE ROTTA, AD INIZIARE DALLA LEGGE ELETTORALE (SI APRRIREBBE LA STRADA AL PROPORZIONALE) – LA "DUCETTA" IN ANDALUSIA PER SOSTENERE VOX, DAL PALCO ARRINGA LA FOLLA IN SPAGNOLO - VIDEO STRACULT