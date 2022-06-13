GIUSEPPE CONTE PUNTA A PALERMO - DAL FATTO QUOTIDIANO
franco miceli RISULTATI PARZIALI PALERMO - PARTITI SECONDA PROIEZIONE ELEZIONI COMUNALI PALERMO roberto lagalla roberto lagalla e franco miceli 2 franco miceli
FLASH! ARANCINA AMARA PER CONTE: A PALERMO LAGALLA VINCE AL PRIMO TURNO E IL MOVIMENTO CINQUE STELLE È FERMO AL 6% (NEL 2017 AVEVA SFIORATO IL 14) – PEPPINIELLO VOLEVA CONSOLARSI ALMENO CON IL CAPOLUOGO SICILIANO, DOVE HA INVESTITO SELFIE E SUDORE. E INVECE NISBA. ROCCO CASALINO È MOGIO MOGIO E LA POCHETTE CON LE UNGHIE È PARCHEGGIATA NELLA SEDE DEL M5S AD ASPETTARE I RISULTATI DI TARANTO, PER TIRARSI UN PO' SU. CHE FARÀ ORA L’EX AVVOCATO DEL POPOLO?-
GIUSEPPE CONTE PUNTA A PALERMO - DAL FATTO QUOTIDIANO
franco miceli RISULTATI PARZIALI PALERMO - PARTITI SECONDA PROIEZIONE ELEZIONI COMUNALI PALERMO roberto lagalla roberto lagalla e franco miceli 2 franco miceli
LA DISFATTA DI SALVINI E DI CONTE – PALERMO, GENOVA E L’AQUILA AL CENTRODESTRA, VERONA AL BALLOTTAGGIO – LA MELONI GONGOLA DAVANTI AI RISULTATI DELLE COMUNALI E IL CAPITONE MASTICA AMARO: "IL LEADER DEL CENTRODESTRA SI DECIDE ALLE POLITICHE" - PEPPINIELLO CONTE: "I DATI CHE EMERGONO DALLE AMMINISTRATIVE NON CI SODDISFANO. NON POSSIAMO CERCARE GIUSTIFICAZIONI DI COMODO” - RENZI MENA DURO: 'SE FOSSI NEL PD MI ALLEEREI CON I CENTRISTI, NON CON IL M5s”
MASCHERINA DI BRONZO – CHE FIGURA PER GIORGIA MELONI: IERI È ARRIVATA AL SEGGIO PER IL VOTO SUL REFERENDUM E SI È LAMENTATA: “LA MASCHERINA AL SEGGIO È UNA FOLLIA”. POI LO STAFF L’HA INFORMATA CHE NON ERA OBBLIGATORIA, MA SOLO RACCOMANDATA, E LEI HA CONTINUATO A INDOSSARLA, SENZA MAI ABBASSARLA, NEMMENO ALL’USCITA DELLA SCUOLA VITTORIO BACHELET, ALLA GARBATELLA - VIDEO
FRATELLI D’ITALIA “VEDE” IL SORPASSO SULLA LEGA: RESA DEI CONTI IN VISTA TRA MELONI E SALVINI- AL CENTRODESTRA L’AQUILA, PALERMO E GENOVA (AL PD PADOVA, LODI E TARANTO, SFIDA TOMMASI-SBOARINA AL BALLOTTAGGIO A VERONA) - UN SORPASSO DELLA MELONI SULLA LEGA DI SALVINI POTREBBE PREGIUDICARE IL RUOLO DEL "CAPITONE" SIA NELLA COALIZIONE CHE ALL’INTERNO DEL CARROCCIO (DOVE GIORGETTI E I GOVERNISTI SI PREPARANO A CUCINARLO A DOVERE) - LA LEGA AVREBBE L’OBBLIGO DI CAMBIARE ROTTA, AD INIZIARE DALLA LEGGE ELETTORALE (SI APRRIREBBE LA STRADA AL PROPORZIONALE) – LA "DUCETTA" IN ANDALUSIA PER SOSTENERE VOX, DAL PALCO ARRINGA LA FOLLA IN SPAGNOLO - VIDEO STRACULT
“NON MI HA VOTATO MANCO IL MIO CANE” - MARIO ADINOLFI, CANDIDATO SINDACO A VENTOTENE PRENDE ZERO VOTI – IL SUO OBIETTIVO ERA FARE DELL’ISOLA UN ESPERIMENTO SOCIALE, SENZA ABORTO E CON REDDITO DI MATERNITÀ. “ERA UN’AVVENTURA ROMANTICA CONTRO LA LOGICA DEL CONTROLLO PARAMAFIOSO DEL VOTO TIPICO UN PICCOLO CENTRO MERIDIONALE E HO PERSO. UN VOTO AL PARTITO GAY, NESSUNO AL POPOLO DELLA FAMIGLIA”
DALLA PADELLA ALLA BRACE: PER LIBERARCI DELLA DIPENDENZA ENERGETICA DALLA RUSSIA FINIREMO NELLE FAUCI DELLA CINA - FEDERICO FUBINI: "BATTERIE, FOTOVOLTAICO E TURBINE: IL PASSAGGIO DALLE FONTI FOSSILI A QUELLE RINNOVABILI CI OBBLIGA A DIPENDERE DA PECHINO, CHE ESTRAE E LAVORA LE MATERIE PRIME NECESSARIE. INSOMMA, LA CINA AVEVA CAPITO TUTTO PRIMA DI NOI: AVEVA CAPITO DOVE SAREMMO ANDATI..."