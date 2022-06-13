FLASH!  ARANCINA AMARA PER CONTE: A PALERMO LAGALLA VINCE AL PRIMO TURNO E IL MOVIMENTO CINQUE STELLE È FERMO AL 6% (NEL 2017 AVEVA SFIORATO IL 14) – PEPPINIELLO VOLEVA CONSOLARSI ALMENO CON IL CAPOLUOGO SICILIANO, DOVE HA INVESTITO SELFIE E SUDORE. E INVECE NISBA. ROCCO CASALINO È MOGIO MOGIO E LA POCHETTE CON LE UNGHIE È PARCHEGGIATA NELLA SEDE DEL M5S AD ASPETTARE I RISULTATI DI TARANTO, PER TIRARSI UN PO' SU. CHE FARÀ ORA L’EX AVVOCATO DEL POPOLO?

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GIUSEPPE CONTE PUNTA A PALERMO - DAL FATTO QUOTIDIANO GIUSEPPE CONTE PUNTA A PALERMO - DAL FATTO QUOTIDIANO

franco miceli franco miceli RISULTATI PARZIALI PALERMO - PARTITI RISULTATI PARZIALI PALERMO - PARTITI SECONDA PROIEZIONE ELEZIONI COMUNALI PALERMO SECONDA PROIEZIONE ELEZIONI COMUNALI PALERMO roberto lagalla roberto lagalla roberto lagalla e franco miceli 2 roberto lagalla e franco miceli 2 franco miceli franco miceli

 

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politica

FRATELLI D’ITALIA “VEDE” IL SORPASSO SULLA LEGA: RESA DEI CONTI IN VISTA TRA MELONI E SALVINI- AL CENTRODESTRA L’AQUILA, PALERMO E GENOVA (AL PD PADOVA, LODI E TARANTO, SFIDA TOMMASI-SBOARINA AL BALLOTTAGGIO A VERONA) - UN SORPASSO DELLA MELONI SULLA LEGA DI SALVINI POTREBBE PREGIUDICARE IL RUOLO DEL "CAPITONE" SIA NELLA COALIZIONE CHE ALL’INTERNO DEL CARROCCIO (DOVE GIORGETTI E I GOVERNISTI SI PREPARANO A CUCINARLO A DOVERE) - LA LEGA AVREBBE L’OBBLIGO DI CAMBIARE ROTTA, AD INIZIARE DALLA LEGGE ELETTORALE (SI APRRIREBBE LA STRADA AL PROPORZIONALE) – LA "DUCETTA" IN ANDALUSIA PER SOSTENERE VOX, DAL PALCO ARRINGA LA FOLLA IN SPAGNOLO - VIDEO STRACULT