31 mag 2023 19:32

FLASH! - PER FORTUNA CHE IL SEGRETARIO DI PALAZZO CHIGI ALFREDO MANTOVANO E' UN EX MAGISTRATO! QUANDO AFFERMA: “NON HO MAI AUTORIZZATO, QUALE AUTORITÀ DELEGATA PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA, ALCUNA FORMA DI INTERCETTAZIONE A CARICO DI ESPONENTI POLITICI O DI GIORNALISTI”, DICE UNA MINCHIATA - PER LEGGE (ART. 267) E' IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI (GIP), SU RICHIESTA DEL PM, CHE AUTORIZZA LE INTERCETTAZIONI. L'AUTORITA' DELEGATA PUO' DARE SOLO DELLE DIRETTIVE...