“I BOSCHI DI BRACCIA TESE? IL MIO TESTO NON C'ENTRA CON IL SALUTO FASCISTA” – MOGOL: “LE BRACCIA ALZATE, DI CUI SI PARLA NE ‘LA COLLINA DEI CILIEGI’, INVOCAVANO LA BENEDIZIONE DEL SIGNORE. IL RIFERIMENTO AL FASCISMO E’ UNA FORZATURA TOTALE. A LUCIO BATTISTI NON FREGAVA NULLA DELLA POLITICA – ALLA CONVENTION DI FRATELLI D’ITALIA USANO LE NOSTRE CANZONI? MI FA PIACERE. NON HO MAI VOTATO PER IL MOVIMENTO SOCIALE, SONO UN LIBERALE, MA ALL’ACQUA DI ROSE - PER ME UNO CHE FA IL BRACCIO TESO PER SALUTARE DONNA ASSUNTA ALMIRANTE È UN EX FASCISTA CHE SALUTA A SUO MODO, UN SALUTO DICIAMO DI ONORE..."