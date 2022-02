"IL CENTRODESTRA È MORTO NEL 2018 QUANDO IL RISULTATO DELLE ELEZIONI POLITICHE HA SENTENZIATO LA FINE DELLA LEADERSHIP DI BERLUSCONI" - SALLUSTI VUOTA IL SACCO: "PER QUATTRO ANNI ABBIAMO FATTO FINTA CHE COSÌ NON FOSSE MA OGGI NON HA PIÙ SENSO FARLO. IL PASSAGGIO DI CONSEGNE TRA BERLUSCONI E SALVINI È FALLITO. NON SI PUÒ STARE UN PO' AL GOVERNO E UN PO' ALL'OPPOSIZIONE, NON SI POSSONO AVERE TRE LINEE DIVERSE IN POLITICA ESTERA PERCHÉ DA FUORI CI PRENDONO PER MATTI. TOCCA A GIORGIA MELONI INVENTARSI QUALCHE COSA DI NUOVO"