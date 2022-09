BUY OR SELL? - LA POLITICA IN ITALIA, SI SA, È LA QUINTESSENZA DELLA TRASVERSALITÀ, PER CUI LE GRANDI BANCHE INTERNAZIONALI HANNO COMMISSIONATO SONDAGGI UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE. VOGLIONO CAPIRE IN ANTICIPO COME FINIRÀ PER MUOVERSI SU ACQUISTO O VENDITA DEI TITOLI ITALIANI. UNA VITTORIA NETTA DEL CENTRODESTRA, E LO SI CAPIRÀ STANOTTE DALLE PROIEZIONI DEI VOTI AL SENATO, E LA PAROLA SARÀ “SELL”, VENDERE. DOMANI MATTINA NE VEDREMO DELLE BELLE…