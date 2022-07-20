FLASH - TROVATEVI QUALCUNO CHE VI GUARDI COME DI MAIO GUARDA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN CARICA - DALLO SGUARDO D'AMORE PER CONTE A QUELLO PER DRAGHI, LA PASSIONE DI LUIGINO PER IL POTERE NON CAMBIA MAI...-
FLASH - TROVATEVI QUALCUNO CHE VI GUARDI COME DI MAIO GUARDA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN CARICA - DALLO SGUARDO D'AMORE PER CONTE A QUELLO PER DRAGHI, LA PASSIONE DI LUIGINO PER IL POTERE NON CAMBIA MAI...-
VI RICORDATE VITO “PETROV” PETROCELLI? IL SENATORE FILO-PUTINIANO ESPULSO DAI 5 STELLE NON È IN AULA PER IL VOTO SU DRAGHI: È PARTITO PER IL NICARAGUA INSIEME A EMANUELE DESSÌ, ALTRO GRILLINO PENTITO, PER CELEBRARE IL 43ESIMO ANNIVERSARIO DELLA RIVOLUZIONE SANDINISTA – SONO STATI RICEVUTI DAL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PAESE CENTRO-AMERICANO, AGGIUNGENDO UN'ALTRA VOCE IMPORTANTE AL LORO CURRICULUM. GIÀ COSTELLATO DI BELLE FIGURACCE…
IL FONDO MONETARIO CI AVVERTE: PER L'ITALIA UN BLOCCO TOTALE DEL GAS RUSSO POTREBBE PORTARE, IN UN ANNO, ALLA RIDUZIONE DEL PRODOTTO INTERNO LORDO DI 3,7 PUNTI, CHE DIVENTEREBBERO 5,7 NEL CASO IN CUI IL GOVERNO DECIDESSE DI TUTELARE LE FORNITURE DESTINATE ALLE FAMIGLIE A SCAPITO DI QUELLE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO…