“AH, UNA MASCHERINA L’AVETE RITROVATA” – IL CLAMOROSO AUTOGOL DEL PARTITO DEMOCRATICO DEL LAZIO, CHE POSTA SUI SOCIAL UNA FOTO CON UNA MASCHERINA COME “BANDIERA DELLA RESPONSABILITÀ” DIMENTICANDO CHE LA REGIONE HA SPESO 35 MILIONI PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CHE NON SONO MAI ARRIVATI – I COMMENTI SU TWITTER E LO SFONDONE DI FEBBRAIO CON IL BAMBINO RIFUGIATO CHE VOLEVA BALLARE AL PAPEETE (IL SOCIAL MEDIA MANAGER, A QUANTO PARE, NON È CAMBIATO...)