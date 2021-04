GUARDATE LA FINE DI QUEL NAZARENO – GIUSEPPE CONTE VA OSPITE ALLE AGORÀ DI BETTINI PER UN CONFRONTO CON ENRICO LETTA, E VIENE TRATTATO COME SE IL SEGRETARIO DEL PD FOSSE LUI! – LA BATTUTA DI GOFFREDONE CHE CONTINUA A CREDERE NEL COMPLOTTO: “IL GOVERNO CONTE II È MORTO DI FREDDO” – LETTA: “CON CONTE EMPATIA CHE DAREBBE FIDUCIA AI CITTADINI” - LE CHIACCHERE A VUOTO DI “GIUSEPPI”: “LA SINISTRA È ESSERE CONTRO LA CONSERVAZIONE. UNO VALE UNO NON ELIMINA LA COMPETENZA, SUL CAMPO AMPIO NON PARTIAMO DA ZERO” – LA DIRETTA INTEGRALE (VIETATA AI DEBOLI DI CUORE)