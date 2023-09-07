FLASH! – CARLO MESSINA, GRAN CAPO DELLA PRIMA BANCA ITALIANA, INTESA-SANPAOLO, NON HA PER NULLA GRADITO DI AVER LETTO SUI GIORNALI IL BLITZ DEL DUO MELONI-FAZZOLARI SULLA TASSA DEGLI EXTRA-PROFITTI BANCARI (PERFINO L’ALLEATO TAJANI ERA STATO TENUTO ALL’OSCURO. GIORGETTI AVVISATO SOLO TRE GIORNI PRIMA) - A SUO TEMPO MESSINA SI ERA DICHIARATO FAVOREVOLE A TALE PRELIEVO ED ERA QUINDI DISPONIBILE A UNA TRATTATIVA COL GOVERNO. MA NON AVEVA FATTO I CONTI CON IL PERONISMO CACIO & PEPE DELL’EVITA DI COLLE OPPIO E DEL CAMERATA “FAZZO”….-