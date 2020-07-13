FLASH! – CHE COSA AVRÀ CONSIGLIATO DI FARE ANGELA MERKEL A GIUSEPPE CONTE SUL DOSSIER AUTOSTRADE? ALLA FINE DELLA CONFERENZA STAMPA LA CANCELLIERA HA DETTO SIBILLINA: “SONO MOLTO CURIOSA DI SAPERE COME ANDRÀ IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DOMANI…”-
COME SI DICE “VE SE ‘NCULAMO” IN TEDESCO? – ANGELA MERKEL DOPO IL BILATERALE CON CONTE: “LE OPINIONI SONO ANCORA DIVERGENTI, MA PENSO CHE ARRIVEREMO A UN ACCORDO” - MANCANO 4 GIORNI AL CONSIGLIO EUROPEO E ANCORA NON SAPPIAMO DI CHE MORTE MORIREMO - CON IL CAMBIO DELLA “GOVERNANCE” DECISO DA ANGELONA SARANNO RUTTE E KURZ A VALUTARE LE NOSTRE RIFORME PER DARCI QUALCHE SOLDO. MA PER "GIUSEPPI" È UN SUCCESSO
AJO, OJO E CAMPIDOGLIO – E' INIZIATA LA CORSA AL DOPO RAGGI: NEL PD SI PARLA DI ENRICO LETTA (LUI FRENA: “NON E’ IN AGENDA”) MA OCCHIO A MICHELA DI BIASE, MOGLIE DI FRANCESCHINI. SALVINI, DOPO IL "GRAN RIFIUTO" DI GIORGIA MELONI, VORREBBE PESCARE IL JOLLY, UN SUPER MANAGER PRESO DALLA SOCIETÀ CIVILE CHE POTREBBE AVERE LE SEMBIANZE DI FLAVIO CATTANEO. OPZIONE PERÒ CHE NON SEMBRA TROVARE IL FAVORE DA PARTE DELL'EX CEO DI TIM
CHI PUO' SFANCULARE IL CONTE CASALINO NON E’ L’OPPOSIZIONE SALVINI-MELONI MA LUIGI DI MAIO – DOPO L’INCONTRO CON DRAGHI, L’INCIUCIO CON GIANNI LETTA È LA CONFERMA DI UN PERCORSO NELLA DIREZIONE DI UN GOVERNO DI LARGHE INTESE CON IL DEFENESTRAMENTO DI CONTE. UN NUOVA PATTO DEL NAZARENO CHE HA AL CENTRO L'ACCORDO SULLA NUOVA LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE CHE SAREBBE UNA DISFATTA PER SALVINI E GIORGIA MELONI CHE SOGNANO IL MAGGIORITARIO
CASSESE SCASSA CONTE: “PERCHÉ PROROGARE LO STATO DI ECCEZIONE? L’URGENZA NON VUOL DIRE EMERGENZA” - “BISOGNA EVITARE L’ACCENTRAMENTO DI TUTTE LE DECISIONI A PALAZZO CHIGI. E QUESTO NON SOLO PERCHÉ FINORA SI SONO GIÀ CONCENTRATI TROPPI POTERI NELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MA ANCHE E PRINCIPALMENTE PERCHÉ L'ACCENTRAMENTO CREA COLLI DI BOTTIGLIA E RALLENTA I PROCESSI DI DECISIONE”
AUTOSTRADE CHE PORTANO IN TRIBUNALE – CICCIO-TOTI ANNUNCIA CHE CHIEDERÀ UN RISARCIMENTO AL MINISTERO DEI TRASPORTI E AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA PER IL CASINO DELLE STRADE IN LIGURIA: “SAREMO IN BUONA COMPAGNIA, CREDO CHE SARANNO UDIENZE PIUTTOSTO AFFOLLATE, VISTO CHE STANNO CHIEDENDO I DANNI AUTOTRASPORTATORI, ARMATORI, ALBERGATORI, BALNEARI E RISTORATORI…