FLASH! – CI CEI O CI FAI? L’ULTIMO SCOOP DELL’UFFICIO COMUNICAZIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA: IL PRESIDENTE SI CHIAMA CARDINAL “PRESENTE”, E NON ZUPPI!-
FLASH! – CI CEI O CI FAI? L’ULTIMO SCOOP DELL’UFFICIO COMUNICAZIONI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA: IL PRESIDENTE SI CHIAMA CARDINAL “PRESENTE”, E NON ZUPPI!-
DAGONEWS! – COSA BOLLE NELLA TESTA TRICOLOGICAMENTE SVANTAGGIATA DI ENRICO LETTA? IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL 2023, OLTRE A UNA LEGGE ELETTORALE PROPORZIONALE CON SBARRAMENTO AL 4%, IL CAMPO LARGO COL M5S SARÀ SOSTITUITO DAL “CAMPETTO CIVICO” CON LE LISTE DEI SINDACI PD (GORI, GUALTIERI, TOMMASI, DE CARO, SALA, MANFREDI, ETC) - SE L'EGO DI CALENDA GIOCA IN PROPRIO, RENZI È IL PARIA DI TURNO: ITALIA MORTA NESSUNO LA VUOLE, AL PUNTO CHE È COSTRETTO A ELEMOSINARE ATTENZIONI ALL’EX NEMICO, LUIGI DI MAIO…
DAGONEWS! - VUOI VEDERE CHE LA GUERRIGLIA DEL M5S CONTRO IL GOVERNO, DI QUESTI GIORNI, PIU’ CHE ESSERE UNA MOSSA ANTI-DRAGHI, PUNTAVA A TOGLIERSI DAL CAZZO BEPPE GRILLO? - GLI OLTRANZISTI CINQUESTELLE (DA CONTE A PATUANELLI, DA RICCIARDI A PAOLA TAVERNA) SONO FURIOSI CON BEPPEMAO PER IL NO ALLA DEROGA AL LIMITE DEI DUE MANDATI E HANNO CAPITO CHE, FINCHE’ C’E’ IL COMICO A FARLA DA PADRONE, OGNI DECISIONE PASSERA’ SEMPRE DA LUI - DE MASI AVVERTE I GRILLONZI: “BISOGNA UCCIDERE IL PADRE PER CRESCERE...”
FLASH! - NEI GIORNI SCORSI DRAGHI AVREBBE PROPOSTO AL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI, ELISABETTA BELLONI, LA POSSIBILITA' DI FAR DIMENTICARE LA SUA INCRESCIOSA E FALLITA CORSA QUIRINALIZIA (SU INPUT DI CONTE, DI MAIO, SALVINI, MELONI. MA LETTA E RENZI SI OPPOSERO), NOMINANDOLA CONSIGLIERE DI STATO NONCHE' SUO CONSIGLIERE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI IN DUPLEX CON L'AMBASCIATORE LUIGI MATTIOLO. "NO, RIMANGO'', SAREBBE STATA LA SUA RISPOSTA...
GOODBYE, BORIS! – COME DAGO ANTICIPATO, TRA QUALCHE ORA JOHNSON FINIRÀ AI GIARDINETTI: SONO MESI CHE IL PARTITO CONSERVATORE VOLEVA LO SCALPO DEL SUO CIUFFO BIONDO, E LA SCUSA DELLO SCANDALO SESSUALE DI CHRIS PINCHER L’HA SERVITO SU UN PIATTO D’ARGENTO – ORMAI ABBIAMO PERSO IL CONTO DEI MINISTRI E MEMBRI DEL GOVERNO VARI CHE SI SONO DIMESSI, COMPRESO IL BRACCIO DESTRO DI “BOJO”, MICHAEL GOVE. IL TEMPO È SCADUTO, ED È SOLO QUESTIONE DI ORE…
MICHELE CHIAMA, MA “PEPPINIELLO” CHE FA, RISPONDE? – SANTORO SMANIA SEMPRE DI PIÙ PER TORNARE IN POLITICA E INVIA NUOVI MESSAGGI A CONTE PER CONVINCERLO A STACCARSI DA “MARIOPIO” E DAL PD: “CHI CRITICA L'IMPEGNO ARMATO DIVENTA UN NEMICO, CHI NON SI ALLINEA AL PENSIERO DOMINANTE NON TROVA RAPPRESENTANZA POLITICA. QUESTO CREA UNA LACERAZIONE SOCIALE IMPORTANTE. NON STUPISCA SE POI LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE NON VANNO PIÙ A VOTARE…" –