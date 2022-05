FLASH! – LA PACE È IN DIRITTURA D’ARRIVO? SIA LA RUSSIA CHE L’UCRAINA SONO IN DIFFICOLTA’ PER L’ALTO NUMERO DI PERDITE UMANE. LA TURCHIA È PRONTA A ORGANIZZARE UN INCONTRO TRA LA RUSSIA, L'UCRAINA E L'ONU A ISTANBUL, HA DETTO ERDOGAN A PUTIN. NON SOLO: LA TURCHIA È PRONTA A PARTECIPARE A UN POTENZIALE MECCANISMO DI OSSERVAZIONE IN UCRAINA SE MOSCA E KIEV RAGGIUNGONO UN ACCORDO SU QUESTO…