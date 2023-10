3 ott 2023 16:33

FLASH – COME MAI, DOPO AVER ANNUNCIATO CHE L’OSPITATA DI FEDEZ A “BELVE” ERA SALTATA PER RAGIONI DI CACHET, LA RAI HA PRECISATO CHE È STATO UNA “VALUTAZIONE DI OPPORTUNITÀ”? SUL DEMOCRISTIANO ROBERTO SERGIO HA PRESO IL SOPRAVVENTO IL FRATELLO D’ITALIA GIAMPAOLO ROSSI, CHE NON HA DIMENTICATO L’ANTIPATIA DEL SIGNOR FERRAGNI VERSO IL CENTRODESTRA. MA SE VIENE RIMBALZATO IL POVERO FEDEZ, PER DI PIÙ RICOVERATO IN OSPEDALE, PERCHÉ NON CI STATE LE STESSE “VALUTAZIONI DI OPPORTUNITÀ” PER IL PREGIUDICATO FABRIZIO CORONA? "FURBIZIO" È ANDATO OSPITE IN RAI PER BEN DUE VOLTE IN UNA SETTIMANA: PRIMA A “BELVE”, POI A “DOMENICA IN”, DOVE HA ANCHE RIFILATO UN CALCETTO A FIORELLO, CHE DELLA RAI È VOLTO DI PUNTA - IL CUCU' DI FABRIZIO MESSINA SULLE PAROLE DI CORONA