LORO PREPARANO LA RIPRESA, NOI ANCORA NON SAPPIAMO COME AFFRONTARE IL BARATRO - CINA E USA STANNO GIÀ PREDISPONENDO MISURE PER IL DOPO-VIRUS, CON LOGICHE AGGRESSIVE DA SUPER-POTENZE. L'EUROPA È IMPANTANATA SU UN DIBATTITO DA SUPER-BUROCRAZIA, CHE LA RENDERÀ ANCORA PIÙ SFIGATA SUL PIANO GLOBALE DOPO LA FINE DELL'EMERGENZA