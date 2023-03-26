FLASH! – IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “SONO PASSATI TRENT’ANNI DALLA NASCITA DI FORZA ITALIA E CI ERAVAMO ABITUATI AL PARTITO PERSONALE DI BERLUSCONI, UN PARTITO-AZIENDA CHE HA SOSTITUITO L’IDEOLOGO CON IL COMMERCIALISTA. ADESSO PERÒ APPRENDIAMO CHE LA LINEA E LE CARICHE INTERNE VENGONO DECISE DALLA FIGLIA MARINA E DALLA COMPAGNA MARTA FASCINA. ABBANDONATO IL FREDDO MODELLO DEL FRANCHISING COMMERCIALE, SI PASSA ALLO STILE SEMPLICE E GENUINO DELLE TRATTORIE DI CAMPAGNA: UN PARTITO A GESTIONE FAMILIARE

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L’OPA DI MARTA FASCINA SU FORZA ITALIA – COME DAGO-ANTICIPATO, DIETRO AL RIBALTONE NEL PARTITO DI BERLUSCONI C’È LA REGIA DELLA “QUASI MOGLIE” DEL CAV, CON LA BENEDIZIONE DI MARINA BERLUSCONI, CONVINTA CHE, PER IL BENE DEGLI AFFARI DI FAMIGLIA, SIA NECESSARIO AVERE BUONI RAPPORTI CON GIORGIA MELONI – LA 33ENNE DEPUTATA CAMPANA È RIUSCITA DOVE ALTRE PRIMA DI LEI (CARFAGNA E GELMINI) AVEVANO FALLITO: METTERE FINE ALLO STRAPOTERE DI LICIA RONZULLI AD ARCORE – LA SVOLTA DECISA IN UNA CENA CON ANTONIO TAJANI. INUTILE LA MEDIAZIONE DI GIANNI LETTA – L'ALA RONZULLIANA ORA MEDITA LA SCISSIONE

NEL NUOVO PD DI ELLY SCHLEIN SIAMO GIA’ AGLI ULTIMATUM –VOLANO GLI STRACCI PER LA SCELTA DEI CAPIGRUPPO. LA NEOSEGRETARIA MULTIGENDER VUOLE IMPORRE ALLA CAMERA FRANCESCO BOCCIA E AL SENATO CHIARA BRAGA (ARIA FRANCESCHINI). BONACCINI AVVERTE: “LA SCELTA DEI NOMI VA CONDIVISA”. DOMANI ALL’ASSEMBLEA DEI GRUPPI PARLAMENTARI SI ANDRÀ ALLO SCONTRO – NEL PD CHE DOVEVA ELIMINARE LE CORRENTI, NE È NATA UNA NUOVA, I “NEO-ULIVISTI”: EX SOSTENITORI DEL GOVERNATORE SALITI AL VOLO SUL CARRO DELLA VINCITRICE – LA POSTA IN GIOCO SONO I POSTI IN SEGRETERIA, GLI UFFICI DI PRESIDENZA DEL GRUPPO…