“SE OGGI POSSIAMO DEFINIRCI GAY, NON BINARI, QUEER, TRANSGENDER O ASESSUALI LO DOBBIAMO CERTAMENTE AI MILITANTI DEL F.U.O.R.I.!” - STORIA DELLA RIVISTA MANIFESTO DEL PRIMO MOVIMENTO DI LIBERAZIONE OMOSESSUALE IN ITALIA - IN OCCASIONE DEI 50 ANNI DALLA FONDAZIONE ARRIVA IL LIBRERIA UN GRANDIOSO MAXI LIBRO PER RIPERCORRERNE LE TAPPE - I CURATORI: “A FURIA DI RIPETERLA, LA PAROLA OMOSESSUALE È USCITA DALLA CRONACA NERA E DAL TORBIDO E SI È IMPOSTA ALL'OPINIONE PUBBLICA”