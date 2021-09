7 set 2021 16:10

FLASH! – EUROPA VAFFANCULO! SONO PASSATI BEN 7 MESI DAL SUO INSEDIAMENTO ALLA CASA BIANCA E JOE BIDEN ANCORA NON HA DESIGNATO L’AMBASCIATORE AMERICANO IN ITALIA; A VILLA TAVERNA C’È THOMAS SMITHAM, INCARICATO D’AFFARI AD INTERIM. NON SOLO. ANCHE IN FRANCIA E IN GERMANIA ALLA GUIDA DELLE SEDE DIPLOMATICHE USA NON CI SONO AMBASCIATORI MA CHARGÉ D’AFFAIRES…