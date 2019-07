LEGA, ALLARME ROSSO! - SALVINI E DI MAIO SI ERANO ACCORDATI PER UNA TREGUA BALNEARE. QUINDI, NIENTE VOTO ANTICIPATO A SETTEMBRE. MA IL CASO BUZZFEED HA MANDATO IN TILT I LEGHISTI: TEMONO CHE DOPO LA CHIUSURA DELLA FINESTRA ELETTORALE (20 LUGLIO), IL TRUCE NON AVREBBE PIÙ UN PIANO B DA METTERE SUL TAVOLO IN CASO DI DIFFICOLTÀ, E ALLORA POSSA SCATENARSI UNA VERA E PROPRIA "TEMPESTA GIUDIZIARIA"