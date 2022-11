GOVERNA MATTARELLA! - IN ALMENO QUATTRO OCCASIONI IL QUIRINALE HA COSTRETTO L’ESECUTIVO A CAMBIARE ROTTA - L’ULTIMO E’ STATO UN INTERVENTO PER FAR SALTARE LA NORMA SUL NUOVO TETTO ALL’USO DEL CONTANTE: NON C'ERANO I REQUISITI DI URGENZA NECESSARI PER INSERIRLA IN UN DECRETO-LEGGE - PRIMA I MONITI SU PANDEMIA E SUL VALORE DELLA SCIENZA (CHE HA SPINTO IL GOVERNO A RIMANGIARSI LE ANNUNCIATE DISPOSIZIONI SULL'ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DI MASCHERINA IN OSPEDALE E LA SOSPENSIONE DELLE MULTE AI NO-VAX) - I TAGLI SULLA NORMA ANTI-RAVE E LA TELEFONATA A MACRON DOPO IL PAPOCCHIO SUI MIGRANTI