DAGOREPORT - BERGOGLIO BATTE UN COLPO E PUTIN RISPONDE! IL PONTEFICE LAVORA PER UN TAVOLO DELLA PACE INTORNO AL QUALE FAR SEDERE BIDEN, ZELENSKY E "MAD VLAD". DOPO UN LUNGO TENTENNARE, IL CREMLINO AVREBBE ACCOLTO L'APPELLO DEL PAPA A PARTECIPARE A UN INCONTRO IN TERRITORIO NEUTRO (MAGARI PROPRIO IN VATICANO) – I NODI DA SCIOGLIERE SONO DUE: LA RITROSIA DI ZELENSKY E I DUBBI DI JOE BIDEN, STRETTO NELLA MORSA DA FALCHI E COLOMBE DELLA SUA AMMINISTRAZIONE - IL RUOLO DI MACRON E L'INSOFFERENZA GENERALE PER GLI ALTI COSTI DEL SOSTEGNO A KIEV, MENTRE È IN ARRIVO UNA RECESSIONE