"IL SALVINI INVOTABILE E PERICOLOSO NON E’ QUELLO CORROTTO DAI RUBLI MA QUELLO CHE HA SCOMMESSO SU PUTIN" – GIULIANO FERRARA SI MANGIA VIVO IL "CAPITONE": "NELLA SUA INGENUA FURBIZIA HA PENSATO, E HA MANIFESTATO APERTAMENTE NELLE FORME PIÙ PRIMITIVE, PERFINO INFANTILI, CHE IL SUO IMPULSO VERSO IL REGIME DEI PIENI POTERI SI IDENTIFICASSE CON IL MODELLO PUTINIANO. NON È UNA QUESTIONE MORALE O DI SOLDI, È POLITICA PURA. ALTRO CHE OMBRE RUSSE, PER SALVINI IL PUTINISMO E’ UNA PRIMA PELLE…"