FLASH! – LA INVERECONDA MOSSA DI GIORGETTI DI COSTRINGERE BIAGIO MAZZOTTA A TRASLOCARE A FINCANTIERI PER FAR ACCOMODARE SULLA POLTRONA DI RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO LA PREDILETTA DARIA PERROTTA, PUÒ COSTARE MOLTO CARA AL GOVERNO. GLI “ADDETTI AI LIVORI” RICORDANO BENE COME E QUANDO FINÌ NELLA POLVERE IL GOVERNO RENZI: BASTÒ AL NAPOLEONIDE MATTEONZO NOMINARE IL CAPO DEI VIGILI URBANI DI FIRENZE, ANTONELLA MANZIONE, A CAPO DEL LEGISLATIVO DI PALAZZO CHIGI PER RITROVARSI IL GIORNO DOPO I BASTONI TRA LE RUOTE DEI FUNZIONARI DEL MEF DI VIA XX SETTEMBRE. E COME LA RENZIANA MANZIONE, ANCHE LA GIORGINA PERROTTA È UNA “ABUSIVA” PERCHÉ NON ARRIVA DALLE FILA DEL DEEP STATE…