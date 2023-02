19 feb 2023 12:36

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DAL PALCO DEL SUO SHOW BEPPE GRILLO ANNUNCIA CHE CHIEDERÀ DI PARTECIPARE ALLA DISTRIBUZIONE DELL’8 PER MILLE, CON LA SUA CHIESA DELL’ALTROVE. NON STUPISCE, QUESTO SUO PASSAGGIO DALLA POLITICA ALLA RELIGIONE. ADESSO CHE L’ILLUSIONE DI POTER RISTRUTTURARE CASE E VILLETTE GRA-TUI-TA-MEN-TE È STATA INGHIOTTITA DA UN BUCO DI 110 MILIARDI, E CHE IL MIRAGGIO DI AVERE UN REDDITO A VITA SENZA MAI LAVORARE STA PER SVANIRE, PER CREDERE ALLE PROFEZIE DI GRILLO BISOGNA AVERE FEDE. NELL’ALTROVE…”