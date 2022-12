31 dic 2022 19:00

FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA CINA - CHE HA SIGILLATO IN CASA PIÙ DI 200 MILIONI DI ABITANTI, METTENDO I GUARDIANI AI PORTONI E IMPRIGIONANDO CHI TENTAVA DI USCIRE, E POI HA RINCHIUSO PER UN MESE NEI ‘QUARANTENA HOTEL’ CHIUNQUE ARRIVAVA DALL'ESTERO - DICE CHE OBBLIGARE A FARE UN TAMPONE RAPIDO CHI ARRIVA A MILANO DA PECHINO È ‘UNO SPORCO TRUCCO POLITICO’ PER ‘ATTACCARE IL SISTEMA CINESE’. PERCHÉ PER IL REGIME DI XI JINPING LA LIBERTÀ PERSONALE È SACRA, QUANDO SI ESCE DAI CONFINI DELLA DITTATURA SANITARIA…”