FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA CINA - CHE HA SIGILLATO IN CASA PIÙ DI 200 MILIONI DI ABITANTI, METTENDO I GUARDIANI AI PORTONI E IMPRIGIONANDO CHI TENTAVA DI USCIRE, E POI HA RINCHIUSO PER UN MESE NEI ‘QUARANTENA HOTEL’ CHIUNQUE ARRIVAVA DALL'ESTERO - DICE CHE OBBLIGARE A FARE UN TAMPONE RAPIDO CHI ARRIVA A MILANO DA PECHINO È ‘UNO SPORCO TRUCCO POLITICO’ PER ‘ATTACCARE IL SISTEMA CINESE’. PERCHÉ PER IL REGIME DI XI JINPING LA LIBERTÀ PERSONALE È SACRA, QUANDO SI ESCE DAI CONFINI DELLA DITTATURA SANITARIA…”

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FOTO-FLASH! – PEPPINIELLO APPULO S’ABBRONZA AD ALTA QUOTA: CONTE E LA SUA DAMA BIONDA OLIVIA PALADINO BECCATI AL GRAND HOTEL SAVOIA DI CORTINA D’AMPEZZO (NON POTEVA CHE ESSERE UN 5 STELLE): LUI VOLGE LO SGUARDO AL SOL DELL’AVVENIRE, LEI, ANNOIATA, SFUMACCHIA. DA QUANDO È DIVENTATO UN VERO LEADER DI SINISTRA, DA AVVOCATO DEL POPOLO SI È TRASFORMATO IN VIVEUR EXTRA-LUSSO – NELLA PERLA DELLE DOLOMITI CI SONO ANCHE LA RUSSA, SANTANCHÉ, SIGNORINI, SANGIULIANO, AZZURRA CALTAGIRONE, UGO BRACHETTI PERETTI, NERIO ALESSANDRI, MENTANA E FAGNANI, PAOLA FERRARI, LUCISANO E VALSECCHI, CHE IERI SERA HANNO ATTOVAGLIATO RENZI CON LA MOGLIE AGNESE…

LA GERMANIA E’ LA QUINTA COLONNA CINESE IN EUROPA - LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO COVID IN CINA NON LASCIA SPAZIO A INTERPRETAZIONI: L’EUROPA DOVREBBE ADOTTARE MISURE DRASTICHE - MA L’INCONTRO, AI PRIMI DI NOVEMBRE, TRA IL CANCELLIERE TEDESCO SCHOLZ E IL LEADER CINESE XI JINPING ALIMENTA QUALCHE SOSPETTO SULLA LINEA CHE IL PAESE PIÙ GRANDE D'EUROPA INTENDA TENERE RISPETTO AI POTENZIALI PERICOLI PROVENIENTI DA PECHINO - SI FANNO I CONTI CON I BILANCI NAZIONALI E CON GLI SCAMBI COMMERCIALI PIÙ CHE CON LA SALUTE PUBBLICA…