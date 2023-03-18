FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA DECISIONE DI MACRON DI USARE I POTERI PRESIDENZIALI PER VARARE LA CONTESTATISSIMA RIFORMA DELLE PENSIONI SENZA IL VOTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE AZZOPPA IL SEMIPRESIDENZIALISMO FRANCESE COME MODELLO PER L’ITALIA. IL MODELLO AMERICANO ERA GIÀ STATO SCARTATO PERCHÉ METTE “UN UOMO SOLO AL COMANDO”, E DA NOI FIGURATI. RISALGONO LE QUOTAZIONI DEL MODELLO TEDESCO. ORA SPERIAMO CHE IL CANCELLIERE SCHOLZ NON FACCIA COLPI DI TESTA ALTRIMENTI CI TOCCHERÀ TENERCI IL MODELLO ITALIANO…”

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politica

“ESSENDO UN’AMICIZIA SENZA LIMITI, NON LA SCALFIRÀ CERTO IL MANDATO D’ARRESTO” – STEFANO STEFANINI: “NON C'È DUBBIO CHE OGGI VLADIMIR PUTIN ABBIA BISOGNO DI XI JINPING. LA SUA VISITA A MOSCA SEGNALA ANCHE L'INVERSO: XI HA BISOGNO DI CONTARE SU VLADIMIR” – L’ATTIVISMO DIPLOMATICO DELLA CINA, CHE VUOLE ATTRARRE NELLA SUA ORBITA I PAESI “NON ALLINEATI”, LE MANOVRE NELL’INDO-PACIFICO E L’UCRAINA: “IL PRESIDENTE CINESE SI È FINORA ATTENUTO ALLA LINEA DI NEUTRALITÀ PRO-RUSSA. C'È IL RISCHIO CHE VARCHI LA LINEA ROSSA DELL'ASSISTENZA MILITARE ALLA RUSSIA, INNESCANDO…”

NORDIO NON LA SPUNTA NEMMENO SUI CRIMINI DI GUERRA  – DUELLO IN CDM TRA IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E ALFREDO MANTOVANO: SUL TAVOLO C’ERA IL DDL DEL GUARDASIGILLI SUL CODICE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI, BOCCIATO E SPACCHETTATO DAL POTENTE SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA. ALLA FINE È PASSATO, MA IN EXTREMIS E SOLO PER EVITARE UNA FIGURACCIA INTERNAZIONALE. L’ITALIA HA RATIFICATO IL TRATTATO CHE ISTITUTISCE LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE (QUELLA CHE HA EMESSO IL MANDATO D'ARRESTO PER PUTIN), MA SENZA STRUMENTI…