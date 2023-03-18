FLASH! – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “LA DECISIONE DI MACRON DI USARE I POTERI PRESIDENZIALI PER VARARE LA CONTESTATISSIMA RIFORMA DELLE PENSIONI SENZA IL VOTO DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE AZZOPPA IL SEMIPRESIDENZIALISMO FRANCESE COME MODELLO PER L’ITALIA. IL MODELLO AMERICANO ERA GIÀ STATO SCARTATO PERCHÉ METTE “UN UOMO SOLO AL COMANDO”, E DA NOI FIGURATI. RISALGONO LE QUOTAZIONI DEL MODELLO TEDESCO. ORA SPERIAMO CHE IL CANCELLIERE SCHOLZ NON FACCIA COLPI DI TESTA ALTRIMENTI CI TOCCHERÀ TENERCI IL MODELLO ITALIANO…”-