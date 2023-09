30 set 2023 17:30

FLASH – IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DI TANTO IN TANTO UN GIORNALE PUBBLICA LE CIFRE DELL’EVASIONE FISCALE. E OGNI VOLTA IMPRECHIAMO CONTRO QUESTI MARPIONI CHE SONO RIUSCITI A NON PAGARE UNA CIFRA MOSTRUOSA, 1.153 MILIARDI, PARI AL 40 PER CENTO DEL DEBITO PUBBLICO. SONO CERTO CHE AVRANNO IMPRECATO ANCHE A PALAZZO CHIGI, DOVE NON SI TROVA PIÙ UN EURO PER MANTENERE LE PROMESSE ELETTORALI PER COLPA DEI FURBACCHIONI CHE SONO RIUSCITI A NON PAGARE LE TASSE, PARDON, IL ‘PIZZO DI STATO’"