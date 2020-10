19 ott 2020 19:55

FLASH! – MA ALLORA È VERO CHE IL COVID NON PERDONA GLI ANZIANI! È IN AUTO-ISOLAMENTO PER SETTE GIORNI LA PREMIERE DAME FRANCESE, BRIGITTE MACRON, PER ESSERE ENTRATA IN CONTATTO CON UN CASO DI COVID-19. NON HA ALCUN SINTOMO MA NON PARTECIPERÀ ALL'OMAGGIO ALL'INSEGNANTE DECAPITATO IN PROGRAMMA PER MERCOLEDÌ ALLA SORBONA