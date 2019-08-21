GIANNI CUPERLO COME IAN CURTIS GIANNI CUPERLO
FLASH! – MA È GIANNI CUPERLO O IAN CURTIS? AL NAZARENO OGGI L’EX DEPUTATO DEL PD SI PRESENTA CON POLO ABBOTTONATA FINO AL COLLO E SGUARDO BASSO E MESTO, COME MANCO IL CANTANTE DEI JOY DIVISION NELLA MANCHESTER DI FINE ANNI ’70 – COME SI CAMBIA PER NON SPARIRE…-
SOLIDARIETÀ! - ANDREA MARCENARO (“IL FOGLIO”): “SOLIDARIETÀ A MATTARELLA, UNO DEI DEMOCRISTIANI PIÙ INCAPACI, ASSURTO ALLA MASSIMA CARICA IN UN PERIODO NEL QUALE SI SAREBBERO TROVATI IN DIFFICOLTÀ ANCHE I PIÙ CAPACI - SOLIDARIETÀ A SALVINI, ABITUATO FINO A IERI AL POMPINO DI QUEGLI STESSI GIORNALISTI CHE GIÀ LO DERIDONO. MA SOLIDARIETÀ, SOPRATTUTTO, A GIORGETTI CHE....”
LA CRISI PIÙ PAZZA DEL MONDO - ALLE 16 VIA ALLE CONSULTAZIONI AL QUIRINALE - ZINGARETTI DETTA LA LINEA: “ECCO I CINQUE PUNTI PER TRATTARE CON IL M5S” - I GRILLINI FANNO QUADRATO: “COMPATTI ATTORNO A DI MAIO” - LA CAMERA CONGELA IL DIBATTITO SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI
FELTRI CON IL FIATO SUL COLLE - VITTORIONE SCATENATO SULLA CRISI DI GOVERNO: “NESSUNO SA QUELLO CHE FARÀ MATTARELLA MA TUTTI SANNO QUELLO CHE NON FARÀ: FARCI VOTARE!” - POI GUARDANDO LA DIRETTA DA PALAZZO MADAMA SBOTTA: “OGGI IL SENATO SEMBRAVA UN RADUNO DI CAFONI, SONO QUELLI CHE CI GOVERNERANNO AL POSTO DELLA LEGA” – VIDEO
SLURP, SLURP! TRAVAGLIO STA A CONTE COME EMILIO FEDE A BERLUSCONI: “IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO STAVA CRESCENDO TROPPO PERCHE’ SALVINI GLI LASCIASSE ALTRO CAMPO LIBERO. È LO STESSO TIMORE CHE ANIMA ZINGARETTI E RENZI - IERI È BASTATO SENTIRLO PARLARE, PER INSTILLARE IN TUTTI UNA DOMANDA: MA PERCHÉ UNO COSÌ DEVE DIMETTERSI? E PERCHÉ NON LO RINCORRONO TUTTI PER AFFIDARGLI IL NUOVO GOVERNO? E’ L’UNICO CHE BATTE SALVINI NEI SONDAGGI…” (MEJO DI ROCCO CASALINO, OH, YES!)
DAGONEWS! - UNO DEI PIÙ GRANDI FONDI DI INVESTIMENTO AMERICANI IL 9 AGOSTO HA COMMISSIONATO UN SONDAGGIO SULL’ITALIA - SI ALLARGA LA FORBICE DELLE INTENZIONI DI VOTO. LA LEGA VA DA UN 30 A UN 39% CON UN LEADER INDISCUSSO SALVINI. IL M5S DA UN 11 A UN 17% SENZA UN LEADER RICONOSCIUTO. IL PD DA UN 20 A UN 28% E ANCHE QUI SENZA UN LEADER RICONOSCIUTO – IL FONDO USA HA CHIESTO DI RIFARE IL SONDAGGIO NELLE PROSSIME SETTIMANE. OVVIAMENTE INSODDISFATTO