FLASH! – MA È GIANNI CUPERLO O IAN CURTIS? AL NAZARENO OGGI L’EX DEPUTATO DEL PD SI PRESENTA CON POLO ABBOTTONATA FINO AL COLLO E SGUARDO BASSO E MESTO, COME MANCO IL CANTANTE DEI JOY DIVISION NELLA MANCHESTER DI FINE ANNI ’70 – COME SI CAMBIA PER NON SPARIRE…

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GIANNI CUPERLO COME IAN CURTIS GIANNI CUPERLO COME IAN CURTIS GIANNI CUPERLO GIANNI CUPERLO

 

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SLURP, SLURP! TRAVAGLIO STA A CONTE COME EMILIO FEDE A BERLUSCONI: “IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO STAVA CRESCENDO TROPPO PERCHE’ SALVINI GLI LASCIASSE ALTRO CAMPO LIBERO. È LO STESSO TIMORE CHE ANIMA ZINGARETTI E RENZI - IERI È BASTATO SENTIRLO PARLARE, PER INSTILLARE IN TUTTI UNA DOMANDA: MA PERCHÉ UNO COSÌ DEVE DIMETTERSI? E PERCHÉ NON LO RINCORRONO TUTTI PER AFFIDARGLI IL NUOVO GOVERNO? E’ L’UNICO CHE BATTE SALVINI NEI SONDAGGI…” (MEJO DI ROCCO CASALINO, OH, YES!)