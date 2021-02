FLASH! – MARIO DRAGHI HA OTTENUTO LA FIDUCIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI CON 535 SÌ, 56 NO E 5 ASTENUTI. È IL TERZO GOVERNO CON IL MAGGIOR CONSENSO A MONTECITORIO DOPO MONTI (556) E ANDREOTTI IV (545) – TRA I GRILLINI 16 DEPUTATI VOTANO NO E 4 SI ASTENGONO (CHE CON I 16 ASSENTI FANNO 36 CONTRARI)

Governo: Camera, ok fiducia a Draghi, 535 sì, 56 no

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La Camera accorda la fiducia al governo Draghi con 535 voti a favore, 56 contrari e cinque astenuti.

Fiducia governo Draghi sotto record Monti,+192 di Conte2

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il governo di Mario Draghi ha la fiducia del Parlamento italiano, ma non supera la quota record del governo Monti che nel 2011 a Montecitorio toccò la vetta 'storica' dei 556 voti favorevoli. Resta sotto anche al quarto governo Andreotti, che nel 1978 totalizzò 545 sì, mentre supera il governo di Enrico Letta che si fermò a 453. Rispetto al primo esecutivo Conte, che nel 2018 ebbe 350 sì, quello di Draghi vanta 185 consensi in più. Lo scarto con il Conte bis (votato positivamente da 343 deputati) è oggi di 192 voti in più.