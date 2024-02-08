FLASH! – OGGI POMERIGGIO ALFREDO MANTOVANO, SOTTOSEGRETARIO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, E PIETRO PAROLIN, SEGRETARIO DI STATO VATICANO, FIRMERANNO L’ACCORDO PER LA CESSIONE DEL FORLANINI ALLA SANTA SEDE: IL VECCHIO OSPEDALE PUBBLICO ROMANO OSPITERÀ LA NUOVA SEDE DEL BAMBIN GESÙ...-
DAGOREPORT! - TUTTI I FASCI, PRIMA O POI, ARRIVANO AL PETTINE: NEI PROSSIMI GIORNI, QUANDO IL PPE UFFICIALIZZERÀ LA RICANDIDATURA DI URSULA ALLA GUIDA DELLA COMMISSIONE UE, CHE FARA' ''IO SO' GIORGIA'': ANNUNCERA' IL VOTO DI FDI A FAVORE DELL'EX COCCA DELLA MERKEL O RESTERÀ AD ASPETTARE I RISULTATI DELLE EUROPEE? PROBABILMENTE SCEGLIERÀ IL SILENZIO - UN ENDORSEMENT DI MELONI PRO URSULA, FATTO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE, LA ESPORREBBE AL FUOCO DI FILA DI SALVINI CHE AVREBBE GIOCO FACILE NELL'ACCUSARLA DI “CAMALEONTISMO”, METTENDOLA AL MURO PER “L’INCIUCIO” COGLI ODIATI SOCIALISTI E LIBERALI - PEI SONDAGGISTI, I VOTI DELLA DUCETTA NON SERVIRANNO A INCORONARE URSULA MA, SOTTO SOTTO, LEI SPERA DI POTER ESSERE DETERMINANTE PER OTTENERE UN COMMISSARIO DI PESO...
DAGOREPORT – COSA È SUCCESSO DAVVERO CON IL PASTICCIACCIO DELLE SCARPE DI JOHN TRAVOLTA? SE È VERO, COME DETTO DALLA RAI, CHE L’ATTORE DOVEVA ANDARE IN VIDEO CON IL MARCHIO “U-POWER” PECETTATO, PERCHÉ IL PATRON DELL'AZIENDA, FRANCO UZZENI, ERA IN PRIMA FILA AL TEATRO ARISTON DI SANREMO? CHE COSA AVEVA DA GUADAGNARE? – A MAGGIOR RAGIONE SE E' VERO CHE "U POWER", COME SOSTENGONO I RUMORS, HA PAGATO TRAVOLTA 1 MILIONE DI EURO PER AVERLO A SANREMO - L’AZIENDA DI SCARPE DA LAVORO È UNO DEI GRANDI INSERZIONISTI DI MEDIASET E PRINCIPALE SPONSOR DEL MONZA – IL “DON’T WORRY, BE HAPPY”, IL VIDEO DEL BALLO SPARITO E LA LIBERATORIA…
DAGOREPORT - VOCI DA VIALE MAZZINI: FINITA LA STAGIONE DI “VIVA RAI2”, A MAGGIO, ROSARIO FIORELLO POTREBBE LASCIARE LA RAI! LO SHOWMAN SI GUARDA INTORNO E AVREBBE GIÀ AVUTO DELLE INTERLOCUZIONI CON LA7 E DISCOVERY. URBANO CAIRO È INGOLOSITO – ANCHE ENRICO MENTANA SI GUARDA INTORNO: C'E' MARETTA TRA LUI E ANDREA SALERNO - MASSIMO GILETTI A BAGNO MARIA: QUAL E' IL SUO FUTURO? - ROBERTO SERGIO SENTE DI AVERE IN TASCA LA RICONFERMA COME AD - L’INTERVISTA BY CHIOCCI ALLA ZELENSKY? DIETRO C’È LA MANONA DELLA MELONI CHE VUOLE TENERE ALTA L'ATTENZIONE SULLA QUESTIONE UCRAINA...
DAGOREPORT – RETROSCENA SULLO SCHIAFFO DI JOHN ELKANN RIFILATO AL GOVERNO DUCIONI (COSA MAI SUCCESSA CHE UN IMPRENDITORE SCAVALCHI COSI' SFACCIATAMENTE IL GOVERNO) - L'EREDE DI CASA AGNELLI HA RASSICURATO MATTARELLA E GIORGETTI SUGLI INVESTIMENTI DI STELLANTIS IN ITALIA: IN CAMBIO VUOLE GLI INCENTIVI SULLE AUTO ELETTRICHE, COME DA UN ANNO IN FRANCIA E GERMANIA, PER RENDERLE COMPETIVE CON LA CINA – GLI “ADDETTI AI LIVORI” MORMORANO PER L’INCONTRO CON PANETTA: IL GOVERNATORE DI BANKITALIA, CONSIDERATO “DI DESTRA”, SI SMARCA DALLA DUCETTA? – LA STRATEGIA KAMIKAZE DI “SPUGNA” FAZZOLARI, DI CUI GIORGIA MELONI DISSE: “È L’UOMO PIÙ INTELLIGENTE CHE CONOSCO”. PENSA COME SONO GLI ALTRI…
CHE CI FACEVA DI BELLO SABATO SCORSO, IL REIETTO ANDREA GIAMBRUNO, ADDIVANATO IN UN HOTEL MILANESE CON CANDIDA MORVILLO (‘’CORRIERE DELLA SERA’’) E FEDEZ (“MUSCHIO SELVAGGIO”)? L’EX COMPAGNO DELLA MELONI LI HA CONVOCATI PER TRATTARE UN’INTERVISTA POST-STRISCIA. DA NAVIGATO ‘’PROFUMIERE”, TRA UN SÌ E UN NO, FEDEZ E MORVILLO SONO STATI PRESI PER IL NASO. QUANDO POI È TRAPELATA LA NOTIZIA, I SOSPETTI CHE GIAMBRUNO MIRASSE A MANDARE UN “PIZZINO” ALL’EX MELONI, SON DIVENTATI FATTO - CONVINTO DI ESSERE FINITO IN UN TRITARCARNE SOLO PER COLPIRE GIORGIA MELONI, GIAMBRUNO ALZA L’ASTICELLA: VUOLE ANDARE IN ONDA, CONDURRE UN TG. E TANTO CHE CI SIAMO ANCHE UN APPARTAMENTO A ROMA E MILANO? E’ O NON È LA DUCIONA D’ITALIA CHE FA E DISFA QUELLO CHE VUOLE? E ALLORA CHE ASPETTA A FARMI DARE LA CONDUZIONE DI “STUDIO APERTO”? PURTROPPO PER LUI PERO'...