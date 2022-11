SCHOLZ IN VERSIONE VALLETTO DI XI FA INFURIARE TUTTI, IN GERMANIA E IN OCCIDENTE – NELLA SUA VISITA A PECHINO IL CANCELLIERE TEDESCO HA CHIESTO AL PRESIDENTE CINESE DI USARE “LA SUA INFLUENZA SULLA RUSSIA” PER RISOLVERE LA GUERRA IN UCRAINA (UNA BELLA SBERLA A BIDEN) – E SULLA QUESTIONE DI TAIWAN HA USATO TONI CAUTISSIMI: “QUALSIASI CAMBIAMENTO DELLO STATUS QUO DEVE ESSERE PACIFICO E CONSENSUALE” (SECONDA SBERLA A “SLEEPY JOE”) – A BERLINO VERDI E LIBERALI, ALLEATI DI GOVERNO DI SCHOLZ, PRENDONO LE DISTANZE...