FLASH – LE PRIME PROIEZIONI UFFICIALI DELLA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO: IL PPE RIMANE IL PRIMO PARTITO CON 181 PARLAMENTARI; I SOCIALISTI SI FERMANO A 135 (-21), E I LIBERALI A 82 (-26). I PARTITI CHE SOSTENGONO VON DER LEYEN SCENDEREBBERO A 398 SEGGI: NE BASTANO 361 PER NOMINARE LA COMMISSIONE– L’AVANZATA DELLE DESTRE PER ORA NON BASTA A CREARE UNA MAGGIORANZA ALTERNATIVA: IDENTITÀ E DEMOCRAZIA OTTERRÀ “SOLO” 62 SEGGI, DOPO LA CACCIATA DEI NAZISTELLI TEDESCHI DI AFD, I CONSERVATORI SONO DATI A 71 SEGGI – MANCANO ANCORA MOLTI DATI, SOPRATTUTTO L’ITALIA, UNICO PAESE A VOTARE SU DUE GIORNI E A CHIUDERE LE URNE ALLE 23. MA NON BASTERÀ PER FAR RISALIRE L'AFFLUENZA...

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“QUELLA E' LA TU REGAZZA, O TE C'HANNO VOMMITATO ACCANTO?” – “TE RETTIFICO LA VENA CACATORIA'' - ''SI' TE 'O METTO 'N SPALLA, ALTRO CHE VIA CRUCIS’’ - ‘’ERA COSI' ARRAPATA CHE JO' DOVUTO STRIZZA' LE MUTANDINE – ‘’C'HAI DU' CORNA CHE SE VAI A VEDE 'NA PARTITA DE RAGBI TE FANNO META SUR CRANIO’’ – ‘’OGNI BUCO E' BONO; PURE QUELLO D'OZONO’’ - DAGOSPIA PRESENTA LO ZINGARELLI DELLA COATTERIA ROMANA - UN INDISPENSABILE MANUALE DI CONVERSAZIONE PER COLORO I QUALI DOVESSERO IMBATTERSI, INDIFESI, IN UN DIALOGO CON ''GIORGIA, LA REGINA DI COATTONIA'' – ULTIMA PARTE: APPREZZAMENTI A SFONDO SESSUALE... - VIDEO

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