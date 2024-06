9 giu 2024 20:53

FLASH – LE PRIME PROIEZIONI UFFICIALI DELLA COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO: IL PPE RIMANE IL PRIMO PARTITO CON 181 PARLAMENTARI; I SOCIALISTI SI FERMANO A 135 (-21), E I LIBERALI A 82 (-26). I PARTITI CHE SOSTENGONO VON DER LEYEN SCENDEREBBERO A 398 SEGGI: NE BASTANO 361 PER NOMINARE LA COMMISSIONE– L’AVANZATA DELLE DESTRE PER ORA NON BASTA A CREARE UNA MAGGIORANZA ALTERNATIVA: IDENTITÀ E DEMOCRAZIA OTTERRÀ “SOLO” 62 SEGGI, DOPO LA CACCIATA DEI NAZISTELLI TEDESCHI DI AFD, I CONSERVATORI SONO DATI A 71 SEGGI – MANCANO ANCORA MOLTI DATI, SOPRATTUTTO L’ITALIA, UNICO PAESE A VOTARE SU DUE GIORNI E A CHIUDERE LE URNE ALLE 23. MA NON BASTERÀ PER FAR RISALIRE L'AFFLUENZA...