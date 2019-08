9 ago 2019 15:50

FLASH! – RENZI NON HA IL TEMPO NECESSARIO, DA QUI A OTTOBRE, PER LANCIARE UN NUOVO PARTITO E PRIMA DI ESSERE CANCELLATO COL VOTO DA ZINGARETTI, STA ALLACCIANDO TRATTATIVE CON FICO E DI MAIO, CON MATTARELLA E FRANCESCHINI SUPPORTER, PER UN GOVERNO CHE METTA IN UN ANGOLO L’AVANZATA DI SALVINI AL POTERE, SPOSTANDO IL VOTO IL PIU’ LONTANO POSSIBILE…