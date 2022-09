20 set 2022 16:25

FLASH! – L’INCONTRO TRA GRILLO E CONTE, COME È ANDATO? IL FONDATORE GLI HA DETTO CHE SOPRA IL 15% SAREBBE UN SUCCESSO. GLI HA DETTO DI BATTERE NON SOLO SUL REDDITO DI CITTADINANZA MA ANCHE SULL’AMBIENTE. DELLA PARTE ESTERA GLI ELETTORI SE NE FREGANO. PER LA SUA PRESENZA A ROMA DECIDERÀ ALL’ULTIMO MOMENTO - CONTE HA RISO SOTTO I BAFFI: COL 15% IL PARTITO È SUO, È LUI IL CAPO DEL M5S E GRILLO FINISCE IN UNA TECA NELLA VALLE DEI TEMPLI…