21 nov 2022 16:25

FLASH! – C’È MARETTA TRA I PREFETTI ITALIANI! IN MOLTI RUMOREGGIANO E SONO IN RIVOLTA CONTRO IL LORO (EX) COLLEGA, MATTEO PIANTEDOSI: ACCUSANO IL MINISTRO DELL'INTERNO DI FARSI DARE ORDINI DA SALVINI E DI ESSERE TROPPO CONDIZIONATO DALLA LINEA POLITICA DEL “CAPITONE”, DI CUI ERA STATO CAPO DI GABINETTO AI TEMPI DEL PAPEETE. SONO IN TANTI A CONSIDERARE IL COMPORTAMENTO DI PIANTEDOSI NON ESATTAMENTE APPROPRIATO PER UN SERVITORE DELLO STATO…