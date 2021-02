BEPPE GRILLO DICE NO AL GOVERNO DRAGHI: “DOBBIAMO RESTARE COMPATTI E LEALI A CONTE” - MA IL M5S E' IN FRANTUMI: ALMENO LA META' DEI PARLAMENTARI NON E' DISPOSTA A SEGUIRE LE INDICAZIONI DELL'ELEVATO E DEL REGGENTE CRIMI CHE HANNO POSTO UN VETO ALL'IPOTESI DI GOVERNO TECNICO - LE VOCI DAL MOVIMENTO: "NEANCHE SE FOSSIMO NELL'UNIONE SOVIETICA SI DECIDEREBBE UNA COSA COSÌ IMPORTANTE SENZA NEANCHE CONSULTARE I PARLAMENTARI" (CHE NON HANNO ALCUNA VOGLIA DI MOLLARE LA POLTRONA...)