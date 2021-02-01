FLASH! – SERGIO MATTARELLA HA CONFERITO L'INCARICO DI FORMARE IL NUOVO GOVERNO A MARIO DRAGHI, CHE, COME DA PRASSI, HA ACCETTATO CON RISERVA...-
FLASH! – SERGIO MATTARELLA HA CONFERITO L'INCARICO DI FORMARE IL NUOVO GOVERNO A MARIO DRAGHI, CHE, COME DA PRASSI, HA ACCETTATO CON RISERVA...-
PANETTA E TUILPANI – IL RIENTRO A ROMA DEL MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA BCE È “MOLTO DIFFICILE”: LO DICONO ALL’ANSA FONTI A CONOSCENZA DELLA SITUAZIONE - “HA UN RUOLO DI PRIMO PIANO, SEGUE DA VICINO DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI EUROPEI”. IN PIÙ, LA PROCEDURA DI NOMINA DI UN SUO SOSTITUTO SAREBBE COMPLICATA E NON SAREBBE AFFATTO SCONTATO CHE AL SUO POSTO VERREBBE NOMINATO UN ITALIANO. MEGLIO CHE DRAGHI TROVI UN ALTRO NOME PER IL MEF
PRENDI QUESTO DRAGHI, ZINGA! - IL SEGRETARIO DEL PD MOLLA CONTE E MONTA SUBITO SUL CARRO DI SUPER-MARIO: “CON L’INCARICO A DRAGHI SI APRE UNA FASE NUOVA CHE PUÒ PORTARE IL PAESE FUORI DALL’INCERTEZZA” – “NON BISOGNA PERDERE LA FORZA E LE POTENZIALITÀ DI UN’ALLEANZA CON IL MOVIMENTO 5 STELE E CON LEU”. CHE PERÒ HANNO GIÀ FATTO CAPIRE CHE POTREBBERO OPPORSI..
E’ LA BANCAROTTA DELL’INCOMPENZA AL POTERE (IL CONTE CASALINO), È IL DEFAULT DI PARTITI (PD E M5S) E LEADER ALLO SBANDO (ZINGARETTI, BETTINI, DI MAIO, D’ALEMA, BERSANI) - E’ LA FINE ANCHE DI UN CIRCO. QUELLO MEDIATICO CHE RUOTA INTORNO AL ‘’FATTO’’, VALE A DIRE INTORNO A MARCO TRAVAGLIO. OSSIA TUTTI I TALK CHE PENDONO DAI SUOI GHIGNI /SMORFIE - POVERA ANCHE LILLI GRUBER, A LUTTO IERI SERA - L’ALTRO SCONFITTO È URBANETTO CAIRO CHE LA SCORSA SETTIMANA, CON GRANDE SCELTA DI TEMPO, HA SCOMMESSO SUL CONTE TER, METTENDO LA7 E "CORRIERE" A DISPOSIZIONE...
TESTA DI TUIACH - L'ULTIMA BOIATA DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI TRIESTE, FABIO TUIACH, È STATA PUBBLICARE UNA FOTO DI HITLER DURANTE LA GIORNATA DELLA MEMORIA - L'EX PUGILE, ELETTO IN QUOTA LEGA E POI PASSATO A FORZA NUOVA E INFINE AL GRUPPO MISTO, IN PASSATO SI ERA DETTO OFFESO DALLA SEGRE (PER AVER RICORDATO CHE "GESÙ ERA EBREO"), AVEVA INSULTATO L'ISLAM ("MAOMETTO PEDOFILO") E PURE STEFANO CUCCHI...
BEPPE GRILLO DICE NO AL GOVERNO DRAGHI: “DOBBIAMO RESTARE COMPATTI E LEALI A CONTE” - MA IL M5S E' IN FRANTUMI: ALMENO LA META' DEI PARLAMENTARI NON E' DISPOSTA A SEGUIRE LE INDICAZIONI DELL'ELEVATO E DEL REGGENTE CRIMI CHE HANNO POSTO UN VETO ALL'IPOTESI DI GOVERNO TECNICO - LE VOCI DAL MOVIMENTO: "NEANCHE SE FOSSIMO NELL'UNIONE SOVIETICA SI DECIDEREBBE UNA COSA COSÌ IMPORTANTE SENZA NEANCHE CONSULTARE I PARLAMENTARI" (CHE NON HANNO ALCUNA VOGLIA DI MOLLARE LA POLTRONA...)