14 dic 2021 12:46

FLASH! – PER SOSTITUIRE IL DIMISSIONARIO GOFFREDO BETTINI NEL BOARD DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA, SI STA SCALDANDO NICOLA MACCANICO. UN MANAGER MOLTO CARO A NICOLA ZINGARETTI: RICOPRE NON SOLO IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO DI CINECITTÀ, È ANCHE NEL CDA DI MUSICA PER ROMA – IN STALLO LA RICONFERMA DI ANTONIO MONDA: CERCASI UNA FIGURA DI DONNA CHE POSSA RIPORTARE I FILM INTERNAZIONALI A ROMA SVILUPPANDO ATTIVITÀ ANCHE NEL CORSO DELL'ANNO