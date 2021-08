17 ago 2021 16:18

FLASH! – TUTTE LE ANIME BELLE MERAVIGLIATE DEL RITIRO USA DALL’AFGHANISTAN. COME MAI NESSUNO RICORDA COME GLI STATI UNITI, DOPO AVERLI USATI COME CARNE DA CANNONE, APPENA DISTRUTTO IL CALIFFATO IN SIRIA E IRAQ, HANNO ABBANDONATO I CURDI DEL PKK E LI HANNO LASCIATI IN BOCCA AI TURCHI? E PRIMA, STESSA COSA CON I MONTAGNARDS VIETNAMITI E LE TRIBÙ BIRMANE? E’ LA ‘’REAL AMERICAN WAY OF PEACE’’, BELLEZZA…